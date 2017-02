Na razpisu 1,25 milijona evrov za naložbe v Pokolpju

3.2.2017 | 20:05

Premier Miro Cerar ob nedavnem obisku v Kočevju, kjer bodo zgradili novo tovarno robotov. (Foto: M.L.-S., arhiv DL)

Ljubljana - Gospodarsko ministrstvo je danes objavilo šesti javni razpis za spodbujanje začetnih naložb in ustvarjanje novih delovnih mest v letih 2017 in 2018 na območju Pokolpja, ki vključuje občine Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel. Po navedbah STA je na voljo 1,25 milijona evrov, po 625.000 evrov v vsakem letu.

Namen razpisa je sofinanciranje manjših investicijskih projektov in spodbujanje začetnih investicij. Za sofinanciranje investicijskih projektov na področju turizma s poudarkom na zagotavljanju nočitvenih zmogljivosti bo v obeh letih na voljo po 325.000 evrov, za sofinanciranje investicijskih projektov v ostale gospodarske dejavnosti pa po 300.000 evrov.

Kot je novembra ob obisku jugovzhodne Slovenije povedal premier Miro Cerar, bo vlada za nadaljnje izvrševanje razvojnega programa Pokolpje do leta 2020 namenila več kot 40 milijonov evrov, medtem ko za infrastrukturne projekte v omenjenem obdobju namenja več kot 150 milijonov evrov.

Sicer pa bi vlada rada spodbudila razvoj gospodarstva in okrepila zaposlovanje, pri tem pa Cerarja veseli, da se zaposlovanje mladih na omenjenem območju krepi in da so v Pokolpju priča več uspešnim zgodbam. Kot primer je navedel uspeh kočevskega Melamina in tamkajšnjih 26 novih zaposlitev, je poročala STA.

M. M.