Po Fursu že jeseni informativne odločbe CSD?

4.2.2017 | 10:45

Alojz Simončič, direktor CSD Novo mesto

Novo mesto - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je lotilo spreminjanja zakona o socialnem varstvu, kar predstavlja podlago za začetek reorganizacije centrov za socialno delo (CSD). Zagotavljajo, da obstoječe mreže ne bodo okrnili, temveč nadgradili, kot novost pa napovedujejo tudi t. i. informativno odločbo, kot jo poznamo na področju davkov.

V Sloveniji deluje 62 CSD, v katerih je zaposlenih skupno 1.169 oseb, največji CSD v Mariboru ima 90 zaposlenih, najmanjši v Metliki pa pet. Na ministrstvu so se lotili reorganizacije, da bi izboljšali storitve za uporabnike, saj se CSD danes soočajo s kadrovsko podhranjenostjo, »vsi delajo vse«, primanjkuje jim časa za terensko delo, delo po posameznih zavodih ni poenoteno itd.

Reorganizacija uvaja centralno enoto CSD in 16 območnih CSD. Centralna enota bo nudila podporo ostalim enotam skozi izobraževanje, statistične analize, baze podatkov, razvoj strokovnega področja, poenotenje praks ipd. Območni CSD, na območju naše regije bi bila to novomeški in krški, pa bodo upravljali pravne, finančne in računovodske zadeve ter informatiko za vse lokalne enote CSD v regiji. Vključevali bodo regijsko interventno službo, po potrebi bodo oblikovali mobilni strokovni tim, v nekaterih regijah bodo tudi krizni centri. Vsak območni CSD bo vključeval enoto za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in enote CSD, torej lokalnih pisarn reorganizacija ne zapira in te ostajajo v Metliki, Črnomlju, Trebnjem in Novem mestu (te bi sodile pod novomeško območno enoto), Krškem, Sevnici in Brežicah (bodo del krške območne enote). Ta hip je neznana usoda kočevskega in ribniškega CSD. »Kateri bo regijski oziroma območni center, zaenkrat še ne vemo. Trenutno sodimo pod ljubljansko regijo, kamor sodi šest CSD, tako da je mogoče, da bo območni center v Kočevju, v Grosuplju ali bo to Ljubljana-Vič. S sklepom bo to odločila vlada,« je za Dolenjski list povedala direktorica CSD Kočevje Katarina Hiti. Po njenem mnenju je reorganizacija dobrodošla s strokovnega vidika, ker ohranjajo lokalne izpostave, pa meni, da uporabniki sprememb na slabše ne bi smeli občutiti.

Sočasno pa na ministrstvu pripravljajo tudi informativne odločbe in vzpostavitev socialne aktivacije. Pri slednji gre za projekt, ki naj bi v naslednjih treh letih omogočil zaposlitev 48 socialnih aktivatorjev, ki bodo delali na terenu z dolgotrajno brezposelnimi osebami. Informativna odločba pa prinaša avtomatično in ponavljajočo se centralno določitev premoženjskega položaja družine, ki bo služila določitvi (letnih) pravic iz javnih sredstev (podobna bo davčnemu informativnemu izračunu). Prve testne informativne odločbe naj bi izdali predvidoma že letošnjo jesen.

O spremembah, ki se obetajo, podrobneje poročamo v aktualni, 5. številki Dolenjskega lista, kjer boste našli tudi veliki intervju z Alojzem Simončičem, direktorjem novomeškega CSD, ki je odkrito spregovoril o pomanjkljivostih sedanjega sistema ter podal svoje mnenje o načrtovani reorganizaciji, popoldanskem delu, informativnih odločbah itd.

M. Martinović

