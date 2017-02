Na prehodu zbil peško

4.2.2017 | 08:00

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 17.53 je na Kolodvorski cesti v Črnomlju osebno vozilo na prehodu zbilo peško. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Našli granato

Ob 18.39 so pri gradbenih delih v bližini Žužemberka našli topovsko granato, kalibra 100 mm, ostanek druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske sta nevarno najdbo odstranila ter varno uskladiščila.

Sprožil se je alarm

Ob 19.59 se je na Kandijski cesti v Novem mestu v kletnih prostorih nestanovanjske stavbe sprožil protipožarni alarm. Gasilci GRC Novo mesto so odklopili alarm in pregledali prostore. Do požara ni prišlo.

Gorela elektro omarica

Sinoči ob 19.25 je v naselju Spodnji Stari Grad v krški občini zagorelo v elektro omarici. Posredovali so gasilci PGE Krško in PGD Dolenja vas, ki so zavarovali kraj dogodka, opravili pregled s termo kamero in izklopili električno energijo.

Zagorelo v kopalnici

Danes ob 4.43 je na Ulici heroja Marinclja v Kočevju zagorel ventilator v kopalnici. Plastika ohišja ventilatorja je kapljala po sanitarnem kotličku, ki se je stopil, zato je začela puščati tudi voda. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so odklopili elektriko in zaprli vodo v stanovanju ter pregledali in prezračili prostore.

J. A.