FOTO: V Krškem podelili Prešernove plakete in priznanja

Krško - Za predano delo in izredne uspehe na področju ljubiteljske kulture v občini Krško sta župan Miran Stanko in predsednik Zveze kulturnih društev (ZKD) Krško Uroš Brezovšek na sinočnji osrednji slovesnosti v počastitev slovenskega kulturnega praznika v Kulturnem domu Krško domačim ustvarjalcem podelila Prešernove plakete in priznanja, so sporočili iz občine.

Slavnostni govornik, pisatelj, dramatik, komediograf in lanskoletni Prešernov nagrajenec Tone Partljič je poudaril, da bi Prešerna danes morali več brati.

"Prepričan sem, da smo danes preveč razcepljeni, popolnoma brez potrebe, mogoče tudi za to, ker se nismo držali Prešernovega opozorila, da je .. »največja slepota, če se bratje med seboj pobijajo«. In če bomo mi boljši, bodo tudi časi boljši."

"Verjamem, da smo vsi skupaj dovolj zreli, da si želimo tistega koraka k zvezdi, ki se ji reče Prešeren," je zaključil.

Priznanje za dosežek leta je prejela članica KD Svoboda Brestanica Irena Kožuh, med dobitnike bronastih Prešernovih plaket pa so se zapisali Marija Špiler (KD Svoboda Brestanica), Drago Butkovič (KD Svoboda Brestanica), Mihaela Prevejšek (Društvo likovnikov krško OKO), Stanislav Udvanc (Društvo likovnikov Krško OKO), Urša Glas (Simfonični orkester GŠ Krško), Lara Gligić (Simfonični orkester GŠ Krško), Anton Bizjak (KD Leskovec pri Krškem), Doroteja Jazbec (KD Leskovec pri Krškem), Frančiška Beba Urbančič (DKD Svoboda Senovo), Matej Ulčnik (DKD Svoboda Senovo), Jasmina Šušteršič (DKD Svoboda Senovo) in Jernej Poljšak (DKD Svoboda Senovo).

Srebrne Prešernove plakete so za predano delo prejeli Helena Krajnc (KD Svoboda Brestanica), Rafael Andlovic (Društvo likovnikov Krško OKO), Mirjana Marinčič (KD Leskovec pri Krškem), Janez Kerin (KD Leskovec pri Krškem) in Anton Gorenc (DKD Svoboda Senovo).

Kulturni program osrednje slovesnosti, ki sta jo povezovala Boštjan Arh in Filip Černelč v vlogi Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina, so oblikovali solist Marko Železnik in Branka Žičkar, Pihalni oktet Simfoničnega orkestra GŠ Krško, pevski zbor OŠ Adama Bohoriča Brestanica pod vodstvom Stanke Macur, OŠ Jurija Dalmatina Krško in jubilant leta 2017 Pihalni orkester Krško. V avli kulturnega doma je bila na ogled razstava Društva ljubiteljev fotografije Krško, so še sporočili iz krške občine.

J. A., foto: Občina Krško

