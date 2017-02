Danes prost vstop na tekmo Krke in Mega Leksa

4.2.2017 | 08:55

Foto: I. V. arhiv DL

Novo mesto - Danes ob 17. uri bodo košarkarji Krke v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu odigrali tekmo z Mega Lesom, na katero bo vstop prost, saj si domačini želijo čim večje spodbude gledalcev. Krkaši so v sredo postavili nov rekord slovenske lige, saj so z dobro obrambo Tajfunu dovolili, da je v 40 minutah dosegel le 37 točk, kar je najmanj, kar je katero moštvo v slovenski ligi doseglo do sedaj. Tokrat jih čaka veliko težja tekma, saj je Mega Leks eden od neposrednih nasprotnikov v boju za obstanek.

Dejan Mihevc, trener Krke: "Fantje na treningih zelo dobro delamo, prav tako pa iz tekme v tekmo igramo bolje. Za Mega Leks ni potrebno izgubljati veliko besed, a za nas je pomembno, da se osredotočimo nase in na našo igro. Odigrati moramo pametno, čvrsto in samozavestno, predvsem pa moramo pustiti srce na igrišču. Želimo se tudi čim večje in čim glasnejše spodbude s tribun ter da bi na koncu prišli do novih točk, ki bi v nadaljevanju bile še kako pomembne."

J. A.