FOTO: Trebanjski otroci ustvarjali z glino

4.2.2017 | 12:30

Trebnje - Današnja sobota je bila za 14 otrok iz Trebnjega in okolice nekaj posebnega, saj so dopoldne prišli v Galerijo likovnih samorastnikov na delavnico ustvarjanja z glino, ki je potekala v sklopu projekta Sobotno galerijsko dopoldne. Po mentorstvom domačinke Irene Blaznik, ki je priznana izdelovalka unikatnih keramičnih izdelkov (njihova posebnost je edinstvena rjava barva), so najprej izvedeli kaj je glina, kaj keramika, katere keramične izdelke imajo doma ...

"Rada imam otroke, zdaj imam že vnuke, luštno je delati z mladimi. Tudi jaz sem od drugih dobila znanje in izkušnje, zakaj tega ne bi prenesla naprej," je o razlogih, zakaj sodeluje na tovrstnih delavnicah povedala Blaznikova.

Na delavnici je vsak od udeležencev izdelal dva izdelka. Najprej so ročno oblikovali žoge, iz katerih so kasneje naredili posodice, druga naloga pa je bila zahtevnejša, a zelo zanimiva, saj so se spoznali z lončarskim vretenom, na katerem so ob izdatni pomoči mentorice tudi nastali izjemno lepi izdelki.

Projekt Sobotno galerijsko dopoldne je plod dela štirih partnerjev: Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, CIK Trebnje, ZKD Trebnje in JSKD OI Trebnje.

Foto in tekst: Janja Ambrožič

