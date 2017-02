S ceste v potok; gasilci iz reke pobrali poginuli živali

4.2.2017 | 19:25

Foto: arhiv DL

Danes ob 7.32 je v Lončarjevem Dolu sevniški občini osebno vozilo zapeljalo s ceste v potok. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so na vozilu odklopili baterijo in ga s tehničnim posegom potegnili na vozišče.

Odklenili avto

Ob 12.21 je na Tovarniški ulici v Krškem prišlo na osebnem vozilu do pregretja motorja, pri tem pa se je vozilo zaklenilo. Gasilci PGE Krško so s tehničnim posegom odprli vrata in delujoči motor ugasnili.

Poginila labod in raca

Ob 12.43 je bil v Kostanjevici na Krki v reki Krki opažen poginuli labod. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so s pomočjo čolna pobrali poginulega laboda in raco ter ju predali dežurnemu delavcu Veterinarsko higienske službe.

Padel drog

Ob 13.44 je v naselju Libna v krški občini čez cesto padel telefonski drog. O dogodku sta bila obveščena upravljalec občinskih cest in Telekom Slovenije.

Pomagali reševalcem

Ob 10.25 je bila v Ulici talcev v Straži v stanovanju zaprta onemogla oseba. Gasilci PGD Vavta vas so s tehničnim posegom odprli vrata in pomagali reševalcem pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano občanko oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 11.33 so v Ulici Slavka Gruma v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe. Ob 16.23 so gasilci GRC Novo mesto pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe iz reševalnega vozila nazaj v stanovanje.

Izčrpali vodo

Ob 14.11 je na Sokolskem trgu v Dolenjskih Toplicah zaradi okvarjenega ventila voda zalila klet stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Dolenjske Toplice in Vavta vas so izčrpali okoli 10 kubičnih metrov vode, posesali in počistili prostore.

J. A.