Japonka Sara Takanashi zmagala tudi v Hinzenbachu, Vtičeva 13.

4.2.2017 | 19:40

Dolenjski skakalki Maja Vtič in Eva Logar (Foto: I. V., arhiv DL)

Linz - Japonka Sara Takanashi (87,5 in 91 m, 242,1 točka) je zmagala na tekmi smučarskih skakalk za svetovni pokal v avstrijskem Hinzenbachu in še povečala vodstvo v skupnem seštevku. Druga je bila Nemka Katharina Althaus (89 in 88,5 m, 237,9), tretja pa njena rojakinja Carina Vogt (88,5 in 87 m, 234,0). Slovenke se niso uvrstile med deseterico.

Špela Rogelj je bila 12 (82,5 in 80,5 m, 209,1), Maja Vtič 13. (80,5 in 83,5 m, 208), Urša Bogataj pa 20. (76 in 79,5 m, 189,7). V finale se ni uvrstila Eva Logar, ki je na 31. mestu (73,5 m, 81,4) drugi nastop zgrešila za desetinko, je poročala STA.

* svetovni pokal: skupno (po 13. od 19 tekem):

1. Sara Takanashi (Jap) 1095 točk

2. Yuki Ito (Jap) 892

3. Maren Lundby (Nor) 729

4. Daniela Iraschko Stolz (Avt) 555

5. Irina Avakumova (Rus) 521

6. Katharina Althaus (Nem) 519

7. Carina Vogt (Nem) 477

8. Ema Klinec (Slo) 390

9. Jaqueline Seifriedsberger (Avt) 382

10. Svenja Würth (Nem) 347

11. Maja Vtič (Slo) 327

....

16. Špela Rogelj (Slo) 199

26. Nika Križnar (Slo) 74

30. Urša Bogataj (Slo) 71

36. Eva Logar (Slo) 36