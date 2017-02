Do deset je še šlo, naprej pa ne

4.2.2017 | 20:45

Rebec je bil tudi tokrat ob Marku Lukoviću z 12 točkami najboljši strelec Krke, a je zadel kakšne štiri trojke premalo za zmago. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Ko je že vse kazalo, da so košarkarji Krke prebrodili težko krizo, ki jih je pritisnila na dno lestvice v jadranski košarkarski ligi in so premagali Cedevito ter Zadar, se jim je znova ustavilo na eni izmed najpomembnejših tekem v zaključnem delu jadranske lige nocoj proti srbskemu moštvu Mega Leks, ki so ga Novomeščani v prvem delu v gosteh premagali in je njihov neposreden tekmec v boju za obstanek. V primeru, da bi se na koncu rednega dela lige ekipi znašli na dnu z enakim številom točk, bi o obstanku odločala razlika seštevka točk z medsebojnih srečanj, kjer pa imajo po nocojšnji zmagi z 82:73 prednost Srbi, saj je Krka na prvi tekmi zmagala le za eno točko.

Novomeščani so vodili le na začetku, z 2:0 potem pa so gostje hitro pobegnili za deset točk na 17:7 in to prednost zadržali do prvega dveminutnega odmora. Trener Mihevc je skušal igro svojega moštva popraviti z minuto odmora, a ni pomagalo, gostje so v 16. minuti vodil z 41:25, dve minuti pred koncem polčasa pa prvič za dvajset točk (46:29).

V nadaljevanju so novomeški košarkarji poskušali vse, da bi obrni potek srečanja, a jim kaj več, kot približati se na deset točk, ni uspelo.

Krka bo naslednjo tekmo v jadranski ligi igrala 12. februarja ob 12. uri v Skopju, do konca tekmovanja pa jo nato čakata še domači preizkušnji z Mornarjem in Cibono ter gostovanji pri Igokei in Partizanu.

Krka : Mega Leks 73:82 (16:26, 35:46, 55:65)

Krka: Rebec 12 (3:5), Curry 11 (4:4), Rojc 4, Jukič 7 (2:2), Dimec 4, Bunić 6, Elliott 12, Luković 17 (1:7).

Mega Leks: Mushidi 13, Rebić 9 (1:3), Jaramaz 8 (1:4), Spasojević 14 (5:8), Kaba 13 (5:6), Zagorac 12 (3:4), Čančar 3, Novak 8 (2:2), Marelja 2.

Prosti meti: Krka 10:18, Mega Leks 17:27.

Met za tri točke: Krka 5:24 (Luković 2, Rebec, Curry, Jukić), Mega Leks 9:29 (Mushidi 3, Rebić 2, Jaramaz, Spasojević, Zagorac, Čančar).

Osebne napake: Krka 22, Mega Leks 23.

Pet osebnih: Čančar (39.).

I. V.

Galerija