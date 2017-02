Do deset je še šlo, naprej pa ne

4.2.2017 | 20:45

Rebec je bil tudi tokrat ob Marku Lukoviću z 12 točkami najboljši strelec Krke, a je zadel kakšne štiri trojke premalo za zmago. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Ko je že vse kazalo, da so košarkarji Krke prebrodili težko krizo, ki jih je pritisnila na dno lestvice v jadranski košarkarski ligi in so premagali Cedevito ter Zadar, se jim je znova ustavilo na eni izmed najpomembnejših tekem v zaključnem delu jadranske lige nocoj proti srbskemu moštvu Mega Leks, ki so ga Novomeščani v prvem delu v gosteh premagali in je njihov neposreden tekmec v boju za obstanek. V primeru, da bi se na koncu rednega dela lige ekipi znašli na dnu z enakim številom točk, bi o obstanku odločala razlika seštevka točk z medsebojnih srečanj, kjer pa imajo po nocojšnji zmagi z 82:73 prednost Srbi, saj je Krka na prvi tekmi zmagala le za eno točko.

Novomeščani so vodili le na začetku, z 2:0 potem pa so gostje hitro pobegnili za deset točk na 17:7 in to prednost zadržali do prvega dveminutnega odmora. Trener Mihevc je skušal igro svojega moštva popraviti z minuto odmora, a ni pomagalo, gostje so v 16. minuti vodil z 41:25, dve minuti pred koncem polčasa pa prvič za dvajset točk (46:29).

V nadaljevanju so novomeški košarkarji poskušali vse, da bi obrni potek srečanja, a jim kaj več, kot približati se na deset točk, ni uspelo.

Krka bo naslednjo tekmo v jadranski ligi igrala 12. februarja ob 12. uri v Skopju, do konca tekmovanja pa jo nato čakata še domači preizkušnji z Mornarjem in Cibono ter gostovanji pri Igokei in Partizanu.

Krka : Mega Leks 73:82 (16:26, 35:46, 55:65)

Krka: Rebec 12 (3:5), Curry 11 (4:4), Rojc 4, Jukič 7 (2:2), Dimec 4, Bunić 6, Elliott 12, Luković 17 (1:7).

Mega Leks: Mushidi 13, Rebić 9 (1:3), Jaramaz 8 (1:4), Spasojević 14 (5:8), Kaba 13 (5:6), Zagorac 12 (3:4), Čančar 3, Novak 8 (2:2), Marelja 2.

Prosti meti: Krka 10:18, Mega Leks 17:27.

Met za tri točke: Krka 5:24 (Luković 2, Rebec, Curry, Jukić), Mega Leks 9:29 (Mushidi 3, Rebić 2, Jaramaz, Spasojević, Zagorac, Čančar).

Osebne napake: Krka 22, Mega Leks 23.

Pet osebnih: Čančar (39.).

I. V.

novejši najprej Komentarji (2) 5h nazaj Oceni navijač al naredite orng ekipo al pa nehajte igrati te lige.......... drugače ne bo nobenga napredka 5h nazaj Oceni Jan Ta trener osnovnosolskega krozka ni sposoben vodit. Kaj sele profesionalne ekipe. Ocitno je nekomu v interesu, da klub potone. Preglej samo prijavljene komentatorje