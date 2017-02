Čelno trčenje v Velikem Nerajcu, trije trčili v Boštanju

5.2.2017 | 08:00

Sinoči malo po 23. uri sta v Velikem Nerajcu, občina Črnomelj, čelno trčili osebni vozili. Gasilci PGD Črnomelj so iz obeh vozil s tehničnim posegom rešili dve poškodovani osebi, reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pa so ju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so še zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri prenosu, razsvetljevali kraj nesreče, odstranili vozili s cestišča in skupaj z delavci CGP Novo mesto posuli razlite motorne tekočine ter počistili cestišče.

Malo po 19. uri pa so v Dolenjem Boštanju, občina Sevnica, trčila tri osebna vozila. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Reševalci NMP Sevnica so jo oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih, pomagali vlečni službi ter počistili cestišče.

B. B.