Priložnost je splavala po vodi

5.2.2017 | 08:45

Ilustrativna fotografija (Foto: I. V.)

Šempeter - Odbojkarji Krke na gostovanju v Šempetru niso izkoristili priložnosti, da bi si krog pred koncem rednega dela državnega prvenstva zagotovili mesto med šestimi najboljšimi ekipami. Modro skupino si bodo tako morali priboriti prihodnji teden na dvoboju z neposrednim tekmecem, Salonitom Anhovo, ki je sinoči pošteno namučil ACH Volley.

Tekma je bila pomembna tudi za Šempeter, ki se bori za obstanek. Trener Sebastjan Cilenšek je tako na četrtkovi tekmi evropskega pokala challenge spočil nekatere nosilce igre in že sam začetek tekme s Krko je nakazal, da bi se mu poteza lahko obrestovala. Njegovi varovanci so tekmo začeli poletno, si z odličnimi servisi hitro priigrali visoko prednost 4:0 in 13:3, niz pa mirno pripeljali do konca.

Krka se prebudila šele po prvem tehničnem odmoru drugega niza. Dolenjci so popravili sprejem in vzpostavili ravnotežje ter v končnico drugega niza stopili s prednostjo dveh točk. Šempeter je sicer izenačil na 23:23, toda z nekaj sreče je niz na koncu pripadel Krki. Izenačen dvoboj se je nadaljeval tudi v tretjem nizu, v katerem sta se ekipi menjavali v vodstvu, nobena si ni priigrala večje prednosti, niz pa je spet odločila končnica, v kateri so bili tokrat bolj zbrani Šempetrani.

Začetek četrtega niza je bil bolj po željah Krke, ki je vodila s 6:3, do 14:13 pa za točko, nato so domačini ujeli priključek. Najprej so izenačili, ko pa so prišli do prednosti z 21:19, so dobili še nekaj dodatne energije in Novomeščani jih niso več zmogli ujeti. Domači so povedli s 24:19 in končali dvoboj že s prvo zaključno žogo.

Dvorana OŠ v Šempetru, gledalcev 150, sodnika: Perčič, Adrović (oba Kamnik).

SIP Šempeter: Robida 19, Oder, Pokeršnik 22, Majer, Vrhunc J.9, Javornik 5, Majcenovič, Boženk 10, Hirci 5.Hrastovec Trener: S. Cilenšek

Krka: L. Brulec 11, Ožbalt - libero, G. Erpič 1, Vrhovšek, Kosmina 15, U. Erpič 1, Stoshikj, Drobnič 19, Pucelj 1, Bregar 9, Renko, Turk 4. Trener: Jože Časar.

* Izidi:

SIP Šempeter - Krka 3:1 (12, -23, 21, 19)

Triglav Kranj - Hoče 3:0 (11, 26, 21)

Maribor - Calcit Volleyball 2:3 (-21, -16, 21, 23, -15)

Fužinar - Panvita Pomgrad 0:3 (-24, -20, -19)

Salonit Anhovo - ACH Volley 2:3 (-23, -22, 22, 23, -11)

- lestvica:

1. ACH Volley 18 17 1 53:12 49

2. Calcit Volleyball 18 15 3 49:17 45

3. Triglav 18 13 5 41:21 38

4. Hoče 17 10 7 35:33 28

5. Maribor 17 9 8 33:35 25

6. Krka 17 8 9 29:34 23

7. Salonit Anhovo 17 6 11 30:37 21

8. Panvita Pomgrad 17 5 12 25:40 17

9. Sip Šempeter 18 3 15 21:48 11

10. SijMetal Fužinar 17 1 16 10:49 4

B. B.