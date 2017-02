Zdesetkana Krka klonila, Dobova vzdržala do konca

5.2.2017 | 09:30

Foto: MRK Krka

Slovenj Gradec, Ormož - Rokometaši Krke so se z gostovanja pri Slovenj Gradcu vrnili praznih rok, vseeno ostajajo na tretjem mestu prvenstvene lestvice, saj so je spodrsljaj privoščil tudi Urbanscape Loka, ki je na gostovanju na Ptuji predzadnji Dravi prepustil točko. Uspeha pa so se v Ormožu razveselili rokometaši Dobove, ki so po zmagi nad neposrednim tekmecem napredovali za eno mesto.

Slovenj Gradec 2011 : Krka 33:30 (14:10)

Krkaši so v Slovenj Gradec odpotovali zdesetkani, saj zaradi poškodb niso igrali Jernej Furdi, Aljaž Lavrič in Leon Rašo, povrhu vsega pa je moral tekmo predčasno zapustiti še Jan Irman. Slovenjgradčani, ki jih vodi Uroš Šerbec, so dobro izkoristili kratko klop Novomeščanov ter si z bojevito in srčno predstavo šest minut pred koncem prvega polčasa priigrali štiri gole prednosti (12:8), tik pred odhodom na veliki odmor pa so vodili že za pet (14:9).

V drugem delu so v 36. minuti povišali na +8 (19:11), lepe zaloge v golih pa niso zapravili, čeprav so krkaši v sami končnici že zamajali njihovo veselje ob zmagi in se jim približali na dva gola zaostanka. Korošci so se tako po 60. minutah tekme zasluženo veselili četrte zmage v tej sezoni.

V domači ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Rok Cvetko z osmimi, v gostujoči pa sta Jan Jurečič in Grega Okleščen dosegla po šest golov.

Uroš Šerbec, trener RK Slovenj Gradec: " Ta zmaga nam je dala upanje za obstanek v ligi in vesel sem, da so fantje pokazali borbenost in pristop. Krka je bila danes maloštevilčna, kar se jim je poznalo, smo pa seveda to njihovo pomanjkljivost izkoristili sebi v prid in pred domačim občinstvom, pred polno dvorano, vzeli Krki obe točki, za kar fantom čestitam".

Samo Jug, pomočnik trenerja Krke: " Nihče nam ne more očitati, da se nismo borili. Žal so poškodbe naredile svoje, na klopi je bilo le 13 igralcev, žal nismo imeli strelcev z razdalje, poleg vseh težav pa je moral tekmo v prvem polčasu predčasno zaključiti še Jan Irman. Gostitelji so seveda vse skupaj dobro unovčili in zasluženo zmagali".

Zasedba iz Slovenj Gradca bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, novomeška pa bo gostila Urbanscape Loko. Obe tekmi bosta v soboto, 11. februarja.

Slovenj Gradec 2011: Bojić 1, Šavc 1, Cvetko 8 (2), Bulovič, Hartman, Beđeti 3, Gorenjak, Voršič 2, Šol 5, Krevs 2, Poklič 2, Yankovsky, Drobež 2, Humek, Celminš 7.

Krka: Nunčič, Jurečič 6, Didovič 5, Okleščen 6, Pršina 4, Tomič, Irman 1, Jakše 2, Udovič, Brajer, Bezgovšek, Orlič 2, Klobčar 4.

Jeruzalem Ormož : Dobova 17:19 (9:9)

Obračun na Hardeku je bil negotov in izenačen, na koncu pa so se zmage veselili Posavci, ki imajo zdaj dve točki prednosti pred Ormožani.

"Vinarji" so vodili večji del prvega polčasa, Dobova pa jim je vztrajno dihala za ovratnik. Do 46. minute je bil izid izenačen (13:13), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so več zrelosti pokazali izbranci gostujočega trenerja Aleša Sirka. Tri minute kasneje so povedli s 15:13, v trdi in bojeviti tekmi pa so majhno prednost zadržali vse do zadnjega zvoka sirene.

V posavski ekipi je bil najbolj učinkovit Luka Koprivc s šestimi, v prleški pa je enega manj dosegel Rok Žuran.

Ormoška zasedba bo v prihodnjem krogu gostila ptujsko Dravo, ekipa iz Dobove pa Dol TKI Hrastnik. Obe tekmi bosta v soboto, 11. februarja.

Jeruzalem Ormož: Balent, Kavčič 1, Petrovič, Ocvirk, Zidarič, Čudič 1 (1), Ciglar, Šutalo, Žuran 5, Kocbek 1, Balent, Kosi 2 (1), Ozmec 2, Mesarič 2, Hebar, Rajšp 1, Cirar 2.

Dobova: Prezelj, Miklavčič 3 (1), Zafran 2, L. Humek 2, Rožman, Baznik, Hardović 2 (1), Supančič, Koprivc 6, Kučič, Cigler, Smojver 3, Hotko 1, Blaževič.

* Izidi, 18. krog:

- sobota, 4. februar:

Koper 2013 - Istrabenz plini Izola 29:19 (14:9)

Jeruzalem Ormož - Dobova 17:19 (9:9)

Drava Ptuj - Urbanscape Loka 25:25 (15:15)

Slovenj Gradec 2011 - Krka 33:30 (14:10)

- nedelja, 5. februar:

18.00 Maribor Branik - Trimo Trebnje

18.30 Dol TKI Hrastnik - Riko Ribnica

- lestvica:

1. Riko Ribnica 17 15 2 0 530:434 32

2. Koper 2013 18 14 2 2 528:442 30

3. Krka 18 11 1 6 499:456 23

4. Urbanscape Loka 18 9 5 4 488:430 23

5. Dobova 18 10 1 7 461:432 21

6. Jeruzalem Ormož 18 9 1 8 476:472 19

7. Maribor Branik 17 8 1 8 479:458 17

8. Trimo Trebnje 17 6 3 8 457:448 15

9. Dol TKI Hrastnik 17 6 1 10 425:476 13

10. Slovenj Gradec 2011 18 4 3 11 461:500 11

11. Drava Ptuj 18 3 2 13 456:540 8

12. Istrabenz Plini Izola 18 0 0 18 357:517 0

Galerija