Spominska plošča Jožetu Kastelicu

5.2.2017 | 10:15

Spominsko ploščo so slovesno odkrili (z leve proti desni) ravnateljica Osnovne šole Prevole Marija Breceljnik, Jožetov brat Milan Kastelic in žužemberški župan Franc Škufca.

Jože Kastelic je bil velik gospodarstvenik in domoljub.

Petkovo prireditev so s svojim nastopom popestrili tudi učenci šole.

Prevole - Osnovna šola Prevole je v petek v svoji telovadnici pripravila kulturno prireditev ob bližajočem se Prešernovem dnevu, obenem pa so počastili tudi spomin na rojaka Jožeta Kastelica, ki je bil rojen na Žvirčah, večino časa pa je preživel v Kanadi. Bil je velik rodoljub in gospodarstvenik, zato so ga uvrstili v zanimiv projekt o Znanih Suhokranjcih, ki vsega skupaj obsega 37 imen.

Pred njim so na prevolski osnovni šoli na seznam znanih domačinov uvrstili Franka Lovšeta, ameriškega demokratičnega politika, župana Clevelanda, petkratnega guvernerja Ohia in prvega slovenskega senatorja v Združenih državah Amerike, ter Gregorija in Rudolfa Pečjaka, duhovnika, bogoslovnega in nabožnega pisatelja ter mladinskega in pedagoškega pisatelja.

In kdo je bil Jože Kastelic? Bil je najstarejši izmed enajstih otrok verne družine. Osnovno šolo je obiskoval v rodnem kraju. Ker je bil oče bolehen je moral večkrat izostati iz šole, da je pomagal pri hišnih opravkih doma in na polju. Zaradi vojne, ki je zajela tudi Suho krajino, je pobegnil v Kanado, drugače bi najverjetneje tako kot nekateri končal v Kočevskem rogu. V Torontu je najprej leto dni delal na farmi, potem na železniški postaji, kasneje pa se je odločil za gradbeno obrt, v kateri je bil zelo uspešen. Zaslužen je za gradnjo prve slovenske cerkve v Torontu, po njem se imenuje cesta v Torontu, zgradil je slovensko letovišče pri Boltonu, največji spomenik njegovega dela je starostni dom Lipa v Torontu, bil je soustanovitelj Kanadske gospodarske zbornice, Svetovnega slovenskega kongresa in Vseslovenskega kulturnega odbora, za svojo nesebično podporo je prejel veliko odličij in priznanj s strani Kanade, Slovenije in celo Svetega sedeža. Bil pa je tudi velik dobrotnik in njegove finančne podpore sta bili deležni tudi njegova rojstna vas in domovina.

Na prijetno petkovo prireditev, ki so jo sooblikovali z učenci šole, so povabili tudi Kasteličeve sorodnike. Med njimi je bil Jožetov brat Milan, ki je povedal, da je na dosežke brata zelo ponosen. Nekaj spominov pa je z zbranimi v telovadnici delila tudi Jožetova vnukinja Jana Hočevar.

Na koncu so se vsi skupaj odpravili proti vhodu šole, kjer so slovesno odkrili spominsko ploščo, na kateri je podoba Jožeta Kastelica.

Besedilo in fotografije: R. N.

