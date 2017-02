Enaindvajseta razstava suhokranjskih dobrot

5.2.2017 | 11:40

Žužemberk - Včeraj dopoldne so v dvorani Lovske družine Žužemberk odprli razstavo suhokranjskih dobrot, ki jo v sodelovanju s tukajšnjimi vinogradniki, čebelarji in KGZS - Zavodom Novo mesto že 21. leto zapored pripravlja Društvo kmečkih žena Suha krajina - Žužemberk .

Na razstavi je prikazan delček tistega, kar suhokranjske gospodinje znajo. Namen razstave je ohranjati bogato kulturno dediščino ter jo prenašati na mlajše rodove, poudarjajo v društvu.

Številni obiskovalci si lahko ogledajo veliko zanimivih dobrot, od pletenic, različnih vrst drobnih peciv, čipk, izdelkov iz papirja, prtov, medu in medenih izdelkov in drugih umetnin, ki so nastale pod spretnimi prsti Suhokranjcev.

Razstava bo na ogled danes do 17. ure, jutri pa bo odprta med 8. in 13. uro.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija