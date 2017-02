Letos projekti in priprava terena za stadion

5.2.2017 | 13:00

Športno-rekreacijski center Sevnica, kakor so si ga zamislili ob pripravi prostorskega načrta. (Vir vizualizacije: Občina Sevnica)

Sevnica - Kar težko je verjeti, da je Sevnica še vedno brez nogometnega igrišča standardnih dimenzij in da so najbližje atletske steze šele v Brežicah, Celju ali Novem mestu. No, to žalostno stanje bi se lahko že v letu ali dveh precej popravilo.

Občina Sevnica je namreč že objavila razpis za izvedbo geomehanskih raziskav območja južno od bazena in športne dvorane, kamor je prostorski načrt iz leta 2014 umestil bodoči stadion. Spomladi bo občina objavila še razpis za projektiranje športnega objekta, še pred koncem leta pa naj bi začeli tudi stabilizirati domnevno precej zahteven in vodnat teren športno-rekreacijskega kompleksa v središču mesta.

V letošnjem proračunu ima občina za stadion predvidenih 200.000 evrov. Natančnejša vrednost projekta bo znana, ko bo izdelana dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, po ocenah, ki se že nekaj časa pojavljajo v javnosti, pa naj bi za gradnjo nogometnega igrišča in 400-metrske atletske steze, ki ga bo obkrožala, potrebovali okoli milijon evrov.

Od kod jih bo občina vzela, je v pretežni meri še odprto vprašanje, župan Srečko Ocvirk pa ne skriva ambicij, da bi polovico potrebnega denarja pridobili iz zunanjih virov. Na občini tako računajo predvsem na kak razpis ministrstva za šolstvo in šport ter Fundacije za šport, pri čemer pa primernega razpisa za zdaj še ni na vidiku. Upajo tudi na pomoč obeh panožnih nacionalnih zvez – atletske in nogometne. »Obe zvezi projekt poznata in se z njim strinjata. Imata ga tudi že umeščenega v svoje okvirne načrte,« pravi Ocvirk. A konkretnih dogovorov tudi v tej smeri še ni.

Občina je doslej v projekt sicer vložila že okoli pol milijona evrov, in sicer za odkup zemljišč in dveh hiš v letu 2008, za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta ter za ureditev zasilnega igrišča, na katerem zdaj trenira mladina.

Projekt je sicer razdeljen na pet faz, občina pa se letos loteva prve, ki zajema osrednje nogometno igrišče in atletsko stezo. Drugo fazo predstavljajo poslopje slačilnice pa pomožno nogometno igrišče, dve manjši igrišči in steza za ogrevanje. »Ti dve fazi sta realni in za funkcioniranje športnega kompleksa nujni,« pravi Ocvirk. Preostale tri za zdaj delujejo še nekoliko futuristično, vanje pa sodijo strelišče, dvorana za squash, pokritje bazena, garažna hiša in še kaj.

Boris Blaić