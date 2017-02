Jorgić in Kožul do evropskega brona

5.2.2017 | 17:05

Darko Jorgić (Vir fotografije: NTK Krka)

Soči, Novo mesto - Maloštevilna slovenska delegacija na evropskem namiznoteniškem prvenstvu do 21 let v Sočiju se domov vrača z dvema bronastima kolajnama. Med moškimi posamezno sta ju osvojila Darko Jorgić (Krka) in Deni Kožul (Logatec), ki sta nizala zmage vse do polfinala, v katerem je prvega zaustavil Hrvat Tomislav Pucar (2:4), drugega pa kitajski Nemec Qiu Dang (3:4).

Do slovenskega finala je v resnici manjkal le kanček sreče. Kožul je namreč proti Nemcu vodil že s 3:1, a prednosti ni znal zadržati. Tudi Jorgić je začel bolje od Hrvata, povedel 1:0 in z 2:1, nato pa dva niza izgubil na razliko, zadnjega pa prepričljivo. Med dvojicami sta Jorgić in Kožul izpadla v osmini finala.

Jorgić je v dvoboju z dve leti starejšim Hrvatom dobil prvi niz (11:9), Pucar pa izenačil z 8:11. Jorgić je na razliko (13:11) povedel z 2:1 a je Pucar v naslednjih dveh nizi tudi z nekaj športne sreče (11:13, 12:14) preobrnil potek dvoboja in bil v zadnjem nizu prepričljivo boljši.

Kako uro po dvoboju je Jorgić za prijatelje iz NTK Krka povedal: "Najprej bi se seveda rad vsem krkašem zahvalil za takšno podporo. Vedel sem, da ste z menoj, a da boste tako zavzeto spremljali moje nastope, nisem pričakoval. Kaj naj rečem o dvoboju, ki je odločal o finalu. Zmanjkalo mi je prav malo sreče, Pucar pa je je imel v obilju, zlasti na moje set žogice. Danes sem igral dobro in zadovoljen sem z doseženim, čeprav me malo tudi jezi. Saj veste, zakaj!"

Trenerja Andreja Ojsteršek Urh je za NTK Krka povedala: "Kot ste videli, verjetno Pucar še sedaj poljublja rob mize, prst in rob loparja, imel je srečo, večjo kot pa znanje. To tekmo še dolgo ne bom preživela. Tako kot na EP v Bratislavi na polfinalu proti Švedski, ko smo »pardone« dobivali takrat, ko smo jih najmanj potrebovali."

B. B.