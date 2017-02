Vtičeva danes v deseterici

Mirna - Na drugi tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih v avstrijskem Hinzenbachu je bila od Slovenk najboljša Mirnčanka Maja Vtič. S skokoma 83 m in 87 m (229,9 točke) je zasedla 10. mesto. V skupni razvrstitvi svetovnega pokala je s 353 točkami na 11. mestu.

Danes je ponovno zmagala Japonka Sara Takanashi (89 in 92 m, 254,8 točke). Druga je bila Nemka Carina Vogt (88 in 91 m, 250), tretja pa Norvežanka Maren Lundby (85,5 in 89,5 m, 245,2).

Špela Rogelj je bila 14. (82,5 in 84,5 m, 219,7), Urša Bogataj pa 16. (82 in 83,5 m 210,0). Brez finala je na 32. mestu ostala Trebanjka Eva Logar (72 m, 84,4), drugi nastop pa je zgrešila za devet desetink. V svetovnem pokalu je s 36 točkami na 36 mestu.

Vodilna v svetovnem pokalu Sara Takanashi je po sobotni zmagi s 127 točkami vodila že prvi seriji druge tekme v Hinzenbachum, za njo pa sta se zvrstili Nemki Carina Vogt (122,3) in Katharina Althaus (121,4). Slovenskih skakalk ni bilo med najboljšo deseterico; tik za njo je enajsto mesto zasedala Maja Vtič (111,9). Slednja je v finalu pridobila eno mesto, kot tudi preostali slovenski finalistki.

Takanashijeva je tudi v drugi seriji dosegla največjo daljavo med vsemi in se veselila 52. zmage. Že zdaj je krepko najboljša v zgodovini ženskih skokov, le ena zmaga pa jo loči od rekorderja med skakalci, Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja. Carina Vogt je obdržala drugo mesto, na zmagovalne stopničke pa se je povzpela Maren Lundby.

"Danes smo vseeno lahko bolj zadovoljni. Vse punce so v finalu pridobila mesta. Ne bom rekel, da nam je ne vem koliko lažje pred Ljubnim, a zdaj se je potrebno samo umiriti. Energija je bila prava, boljša na mizi. A te napake, ki so malo preveč grobe, se nam še vedno dogajajo in ne moremo preskočiti za pet mest naprej. Danes bi res pohvalil Uršo, ki je že včeraj pokazala dobre skoke, danes pa še boljše in je pred Ljubnim dosegla najboljšo letošnjo uvrstitev s 16. mestom. Špela se še ubada s položajem in odskokom. Danes je bila smučina še malo mokra, zato je bilo potrebno dobro drseti, da se niso dogajale še bolj grobe napake. Zdaj gremo takoj domov, v ponedeljek nas čaka novinarska konferenca, potem bomo pa glede na vreme videli, če bomo v torek ali sredo na Ljubnem opravili miren trening. Upam, da si punce ne bodo naložile preveč bremena, potrebno se je prepustiti tej množici navijačev, ki bodo sigurno prišli. Pokazati je potrebno letos najboljše skoke," je menil slovenski trener Sten Baloh.

Svetovni pokal se bo preselil v Slovenijo, kjer bodo konec prihodnjega tekma tekmi na Ljubnem.

