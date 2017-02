Dve osebi v bolnišnico, pri Sušici mrtvi čaplji

5.2.2017 | 18:55

Ob 8.44 je pred naseljem Veliki Orehek, občina Novo mesto, voznica z osebnim vozilom zapeljala s ceste in se prevrnila na streho. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli dve osebi in ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščeno voznico in pomagali reševalcem prenesti poškodovano osebo do reševalnega vozila.

Zagorel kombi

Ob 7.44 je na gozdni cesti med Podstenicami in Pogorelcem, občina Dolenjske Toplice, zagorel kombi. Ogenj je pred prihodom gasilcev pogasil lastnik sam. Gasilci PGD Soteska so preventivno pregledali vozilo.

Drevo prekinilo elektriko

Ob 8.50 je na Drejčetovi poti v Novem mestu drevo padlo na električne vodnike, zaradi česar je prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo pri odjemalcih. Dežurni delavci Elektro Ljubljana so napako odpravili.

Pokrivali streho

Popoldne so v ulici Trdinova pot v Semiču gasilci PGD Semič pomagali pri pokrivanju strehe stanovanjske hiše po požaru.

Mrtvi čaplji

Ob 15.25 so ob potoku Sušica v kraju Gorenja Pirošica, občina Brežice, opazili dve mrtvi čaplji. Obveščen je bil dežurni delavec Veterinarsko higienske službe.

Obvestila in ostale aktivnosti

V Regijskem centru za obveščanje Brežice smo v preteklih 12-ih urah posredovali štiri pozive za nujno medicinsko pomoč.

B. B.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 15h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Kr en Čez Gorenjo Pirošico teče Sklednik in ne Sušica. Ta teče čez Podbočje. Kje so torej bile poginule čaplje ? ! Preglej samo prijavljene komentatorje