Denar za poslovni coni Tris in Majer

5.2.2017 | 19:15

Poslovna cona Tris Kanižarica (Vir fotografije: pokolpje.si)

Črnomelj - Črnomaljska županja Mojca Čemas Stjepanovič je v okviru razpisa za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo te dni podpisala pogodbi za sofinanciranje infrastrukturnega urejanja poslovnih con Tris Kanižarica in Majer. Skupna vrednost naložb naj bi dosegla skoraj milijon evrov.

Po podatkih črnomaljske občine gre za naložbi gradnje ekonomsko-poslovne infrastrukture v poslovni coni Tris Kanižarica - prvi del in prenove ekonomsko-poslovne infrastrukture v poslovni coni Majer. Na omenjenem razpisu so za omenjeni črnomaljski naložbi odobrili po približno 370.000 evrov, razliko pa bo pokrila občina.

Čemas Stjepanovičeva je za STA povedala, da bodo razpis za omenjena dela objavili v roku desetih dni, če nanj ne bo pritožb, pa nameravajo s terenskimi deli začeti takoj, ko bo to omogočalo vreme.

Sicer pa nameravajo v poslovni coni Majer prenoviti dotrajano infrastrukturo - predvsem cestne povezave in javno razsvetljavo - ter urediti pločnike. Z omenjeno ureditvijo bodo, ker širitev cone Majer ni več možna, okrepili njen razvoj in prišli do novih nekaj več kot 20 delovnih mest.

Glede poslovne cone Kanižarica je dejala, da so na območju nekdanjega rudnika rjavega premoga Kanižarica predlani in lani odkupili večji del v celoti še nedograjene infrastrukture. Za postavitev obratov v Kanižarici se namreč zanimajo nova podjetja, urediti pa morajo predvsem cestne povezave in nekaj druge manjkajoče infrastrukture.

V obeh poslovnih conah morajo dela končati do konca septembra, je še povedala Čemas Stjepanovičeva.

B. B.