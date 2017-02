Skala in kamenje na cesti

6.2.2017 | 07:10

Davi ob 4.31 je na cesti Bizeljsko - Bistrica ob Sotli, občina Brežice, večja skala in kamenje z zemljino ogrožalo varnost v prometu. Posredovali so dežurni pri cestnem podjetju, ki so s pomočjo mehanizacije odstranili ovire. Obveščene so bile pristojne službe.

Goreli ekološki zabojniki

Sinoči ob 23.29 so v Studencu, občina Ivančna Gorica, goreli ekološki zabojniki na dveh lokacijah. Posredovali so gasilci PGD Ivančna Gorica, ki so na eni lokaciji pogasili zabojnik za plastiko, na drugi pa pet zabojnikov pod nadstrešnico velikosti deset kvadratnih metrov. V požaru je zgorela nadstrešnica, šest zabojnikov in luč javne razsvetljave. Na kraju so bili tudi policisti.

Vodo prekuhavajte

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Brusnice (Ratež, Potov vrh, Petelinjek in del Smolenje vasi), da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEGELNICA;

- od 8.00 do 9.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA ŽAGO;

- od 10.30 do 11.30 ure pae odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALI RIGELJ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško okolica obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Senovo restavracija in sicer nizkonapetostni izvod Ravne in Rudarska cesta med 8.30 in 11.00 uro.

M. K.