Gost prireditve na Bučki operni pevec Zdravko Perger

6.2.2017 | 09:30

Zdravko Perger je ob klavirski spremljavi Jerneja Fabianija zapel Prešernovo pesem Mornar.

Bučka - Kulturno društvo in podružnična šola Bučka sta ob bližajočem se kulturnem prazniku včeraj popoldne povabila na zanimivo kulturno prireditev, na kateri ni manjkalo pesmi, poezije, plesa in igre.

Pogovor Pergerja z voditeljico Andrejo Štimpfelj

Osrednji gost je bil Zdravko Perger, priznani operni pevec in solist, baritonist ljubljanske Opere ter direktor podjetja Figaro, ki si že pred leti svoj drugi dom omislil na Dolenjskem, po njegovi zaslugi pa si je že štiri leta zapored mogoče v Škocjanu ogledati opero na prostem. Z njim se je pogovarjala voditeljica prireditve Andreja Štimpfelj, pogovor pa je potekal ob klavirski spremljavi vsestranskega novomeškega glasbenika Jerneja Fabianija.

Zborček podružnične šole Bučka z zborovodjem Milanom Pavličem

Perger, vesel povabila na Bučko, je povedal marsikaj zanimivega o svojem otroštvu in začetkov glasbenega ustvarjanja, do opernega petja in številnih vlog iz znanih oper, ki jih je prepeval tako doma kot na tujem. Najljubša mu je Figaro. Pel je v operi in na koncertih, sicer pa je sam sebe označil kot »opernega pevca in direktorja za hobi«. Zlasti mladim je položil na srce, da brez dela in vztrajnosti ni nič, v katerem koli poklicu, in naj ohranijo v sebi občutek za pravico ter odgovornost do sebe in sploh do življenja, kar nas učijo pravljice. Tudi to je kultura.

Tereza Zupet na violini

Na prireditvi, ki so jo obogatili nastopi otrok iz podružnične šole Bučka in so se izkazali s svojo prisrčnostjo, znanjem in domiselnostjo, ter mlada violinistka Tereza Zupet, petošolka matične šole v Škocjanu in učenka Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto, je zbrane nagovoril tudi škocjanski župan Jože Kapler.

Spomnil se je Franceta Prešerna, ki v svojem času ni bil slišan in še manj razumljen, pa tudi danes pri številni niso slišani zaradi globalizacije, koncentracije kapitala … Razlike med družbenimi sloji se večajo, medsebojni odnosi so siromašnejši. Župan je zaključil vseeno optimistično - vsak pri sebi poskrbimo za lepe odnose s soljudmi in ne pozabimo na kulturo, ki pa ni le strogo glasba, ples, likovno izražanje, obisk Cankarjevega doma itd., ampak tudi pozdrav, pomoč, poklon, tolažba. In ne pozabimo - gorje narodu, če izgubi svojo kulturo. »Verjamem, da se Slovencem to ne bo zgodilo,« je dejal.

Besedilo in foto: L. Markelj

