Krkaši trinajstič zapored zmagali

6.2.2017 | 08:15

(Foto: arhiv DL)

Novo mesto, Mengeš - Člani Namiznoteniškega kluba (NTK) Krka so se na srečanje 13. kroga 1. slovenske namiznoteniške lige podali na srečanje v Mengeš. Tekma v gosteh je za mlado ekipo iz Novega mesta prinesla nekaj vprašanj, a odgovor na ključno vprašanje so dobili po slabih treh urah igranja: »mladinski« trio iz NTK Krka je vse bolj uigran in tudi zato nova prepričljiva zmaga.

Kot so sporočili iz NTK Krka, je v prvem srečanju Cvetko odpravil Avblja (3:0), Hribar v stilu hitropoteznega šahista z istim rezultatom Jazbiča, Novak pa je moral priznati premoč najboljšega domačina Orešnika (1:3). Cvetko je v dokaj zanimivem dvoboju s 3:1 odpravil Jazbiča, z istim rezultatom Novak Avblja, z nestrpnostjo so pričakovali tudi dvoboj Orešnika in Hribarja. Igralec novomeške NTK Krka ni razočaral, pač pa pošteno namučil gostitelja, a so navzlic temu domačini rezultat zmanjšali na 2:4. V sedmi tekmi srečanja je Novak proti Jazbiču v odločilnih trenutkih zmogel zbranost, dobil vse tri sete (11:13, 9:11, 10:12) in zaključil uspešno gostovanje v Mengešu s 13 zaporedno zmago NTK Krka.

11. februarja prihaja v Drgančevje močna ekipa Inter Diskonta z odličnim Mitjo Horvatom, so še sporočili iz NTK Krka.

