Otroci so se vrnili v Piko Nogavičko

6.2.2017 | 15:00

Prenovljeni vrtec Pika Nogavička (vir fotografij: Občina Krško)

Leskovec pri Krškem - V vrtec Pika Nogavička pri osnovni šoli v Leskovcu pri Krškem so se danes vrnili otroci. Januarja se je namreč s tehničnim pregledom in pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključila obnova, dozidava in preureditev vrtca.

V okviru prenove petoddelčnega vrtca, ki ga obiskuje približno 90 otrok, so stavbo energetsko sanirali, dozidali terase in igralnice na južni strani, razširili vhod, dozidali razdelilno kuhinjo, pralnico in shrambo, prenovili in razširili sanitarije ter pomožne prostore. Prenovili so tudi dotrajane napeljave, uredili protipožarno varnost in okolico vrtca.

Naložba je vredna približno 950.000 evrov, od tega je ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo občini omogočilo črpanje sredstev v skupni višini nekaj več kot 662.000 evrov, od tega je bilo 351.000 evrov nepovratnih, 311.000 evrov pa povratnih sredstev. Razliko bo občina krila iz svojega proračuna.

V občini Krško se nameravajo letos lotiti še energetske sanacije in celovite prenove vrtca v Brestanici ter osnovne šole v Podbočju, jutri pa bodo slovesno odprli še prenovljeno šolo Jurija Dalmatina v Krškem.

B. B.