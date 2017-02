V treh nesrečah štirje hudo poškodovani

6.2.2017 | 14:00

Prometna nesreča pri Velikem Orehku (Foto: PPP Novo mesto)

Zaseženi avtomobil (Foto: PMP Obrežje)

Črnomaljski policisti so bili v petek nekaj pred 18. uro obveščeni o prometni nesreči v Črnomlju. Opravili so ogled in ugotovili, da je 61-letni voznik osebnega avtomobila na Kolodvorski cesti na prehodu za pešce trčil v 48-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto. Peška, ki jo je po trčenju odbilo na pokrov motorja, se je v nesreči hudo poškodovala.

V noči na nedeljo se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil na regionalni cesti v kraju Veliki Nerajec. Črnomaljski policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila, ko je 23-letni voznik, ki je vozil iz smeri Vinice proti Črnomlju, zapeljal na levo smerno vozišče in čelno trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 29-letni voznik. Oba voznika, ki sta se v nesreči hudo poškodovala, sta ostala ukleščena v vozilih. Iz vozil so ju s tehničnim posegom rešili gasilci. 23-letni voznik med vožnjo ni bil pripet z varnostnim pasom.

O prometni nesreči na lokalni cesti med Dolžem in Stopičami so bili policisti Postaje prometne policije Novo mesto obveščeni včeraj nekaj pred 9. uro. Po prvih ugotovitvah je 59-letna voznica vozila osebni avtomobil proti Stopičam. Pri vožnji po klancu navzdol je v ovinku na spolzkem vozišču izgubila oblast nad vozilom in trčila v brežino. Avtomobil se je po trčenju prevrnil, po strehi drsel preko vozišča in obstal na travniku. V nesreči se je voznica hudo poškodovala, prepeljana je bila v KC Ljubljana. Reševalci so v bolnišnico odpeljali tudi 56-lenega potnika, ki je bil v nesreči lažje poškodovan. Policisti Postaje prometne policije Novo mesto okoliščine nesreče še preiskujejo.

Povzročitelj nesreče je bil pijan

Sevniški policisti so bili v soboto okoli 19. ure obveščeni o prometni nesreči z udeležbo treh vozil v Dolenjem Boštanju. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 59-letni voznik, ki je zapeljal na levo smerno vozišče v trenutku, ko je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 65-letni voznik. Po trčenju je avtomobil povzročitelja odbilo še v avtomobil, ki ga je vozil 37-letni voznik. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligramov alkohola. 59-letnega osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.

Brez vozniške in pijan ostal brez avta

V noči na soboto so novomeški policisti v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila Dacia sandero. Med postopkom so ugotovili, da 23-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kradel v prodajalni, a so ga ujeli

Novomeški policisti so bili v soboto dopoldne obveščeni o tatvini iz prodajalne na Belokranjski cesti, kjer naj bi neznanci odtujili več artiklov in pobegnili. Na podlagi opisa vozila in oseb so policisti PP Šentjernej 49-letnega osumljenca izsledili in mu zasegli ukraden predmet. Zaradi kaznivega dejanja tatvine ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Iz hiše odnesel za 1.500 evrov

V kraju Golobinjek je v petek zvečer nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar, nakit in ročne ure. Lastnika je oškodoval za 1.500 evrov.

Na mejo z ukradenim avtomobilom

Na Mejni prehod za mednarodni cestni promet Obrežje je v soboto v jutranjih urah, na izstop iz Slovenije, pripeljal voznik osebnega avtomobila Mercedes CLS 350. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila. Med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu so ugotovili, da je bil avtomobil v petek ukraden v Münchnu. Avtomobil so zasegli, 26-letnemu vozniku iz Bolgarije pa odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so sporočili z novomeške Policijske uprave.

J. S.