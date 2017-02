Želijo okrepiti veljavo romskih svetnikov

Novo mesto - Predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš je po današnji koordinaciji romskih svetnikov v Novem mestu povedal, da želijo z vstopom foruma v Skupnost občin Slovenije okrepiti vlogo romskih svetnikov. To želijo doseči predvsem z možnostjo izobraževanja v okviru te skupnosti, hkrati pa bi radi romskim svetnikom zagotovili določeno financiranje.

Kot poroča STA, je Rudaš po sestanku, ki je potekal v novomeškem Razvojno izobraževalnem centru, dejal, da želi Forum romskih svetnikov, ki je pred kratkim postal član Skupnosti občin Slovenije, znotraj te organizacije izkoristiti možnosti usposabljanja in izobraževanja romskih svetnikov.

Z omenjenim članstvom bodo prišli tudi do različnih informacij, ki se dotikajo dela romskih svetnikov. Sicer pa bi radi v nekaterih občinah še dokaj neuveljavljene romske svetnike bolje pripravili za opravljanje nalog.

Rudaš, ki je ocenil, da je "institut" romskega svetnika v številnih občinah še dokaj neizkoriščen in neuveljavljen, je ob tem dodal, da namerava forum v okviru skupnosti občin predlagati, da bi bili romski svetniki, ki svoje delo zdaj opravljajo tako rekoč prostovoljsko in po lastnih zmožnostih, za to in za svojo odgovornost plačani.

S tem bi jih namreč izenačili z drugimi občinskimi svetniki, ki jih po Rudaševih besedah financirajo stranke, plačani romski svetniki pa bi bili pri svojem delu po njegovem mnenju tudi bolj motivirani.

Po Rudaševih besedah so se danes pogovarjali tudi o predlogu dopolnitve zakona o romski skupnosti, ki naj bi ga ZL vložila v kratkem in ki po mnenju številnih predstavnikov romske skupnosti in foruma v obliki iz leta 2007 ne prispeva k reševanju romskih razvojnih zaostankov.

Rudaš je hkrati opozoril tudi, da je v zadnjem obdobju prišlo do več primerov, ko so lastniki oz. občine prodali zemljišča, na katerih bivajo Romi, in da med "romsko skupnostjo obstaja resna bojazen, da bodo Romi v slovenskem prostoru spet postali nomadi".

Pristavil je, da si tega nihče ne želi, da država tega naj ne bi dovolila in da je treba Rome ob zahtevi, da naj postanejo odgovorni, obravnavati kot druge državljane.

Romski svetniki so danes govorili tudi o nacionalnem oz. vladnem programu ukrepov vključevanja Romov do leta 2021, ki je po njihovi oceni še vedno prazen in ni finančno ovrednoten. Navedeno pa je tudi razlog za njegovo neučinkovitost, je še povedal Rudaš.

Forum romskih svetnikov sicer združuje 20 slovenskih romskih svetnikov, še poroča STA.

