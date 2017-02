Z avtom v odbojno ograjo

6.2.2017 | 18:30

Na avtocesti Ljubljana–Novo mesto je pri Medvedjeku v občini Trebnje nekaj pred 9. uro voznik z osebnim vozilom trčil v odbojno ograjo. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in počistili razlite motorne tekočine. V nesreči ni bilo poškodovanih, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Veter poškodoval del strehe

Ob 9.07 so posredovali gasilci PGE Krško v kraju Dobrova v občini Krško, kjer je močan veter poškodoval del strehe na stanovanjskem objektu. Gasilci so popravili del strehe s strešno opeko.

Omogočili dostop do obolele oseb

Ob 10.14 so v naselju Drožanje, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom omogočili dostop do onemogle osebe. Reševalci NMP Sevnica so onemoglo osebo na kraju oskrbeli in jo prepeljali v SB Brežice, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

Vodo je treba prekuhavati

Komunala d.o.o. Sevnica obvešča vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati. Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v torek, 7. 2. 2017, od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v torek, 7. 2. 2017, od 10. do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.