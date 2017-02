FOTO: Sprejem za bronaste rokometaše tudi v Krškem

7.2.2017 | 07:40

Pomočnik selektorja Uroš Šerbec, vratar Urh Kastelic in analitik Sandi Markl. (Foto: Franc Šavrič)

Krško - Slovenski rokometni pravljici, ki se je pred dobrim tednom dni končala v Parizu, so svoj pečat vtisnili tudi trije Krčani - pomočnik selektorja Uroš Šerbec, mladi vratar Urh Kastelic in analitik Sandi Markl. Za svoje junake so v nedeljo na Trgu Matije Gubca pod taktirko rokometnega kluba, občine in MC-ja Krčani priredili lep sprejem.

V sončnem dopoldnevu je trojico na trgu pričakalo kakih 300 ljudi, ki niso skrivali svojega navdušenja nad dosežkom na svetovnem prvenstvu. V enournem programu so nastopili Pihalni orkester Krško, Krške mažorete, vokalna skupina POPsi in DJ Ilusion, zbrani na trgu pa so na velikem zaslonu Kulturnega doma Krško lahko tudi uživali v končnici tekme, ki je Slovencem prinesla bronasto medaljo. Ob koncu programa so trije domači rokometni junaki zarezali v torto, ki je bila dovolj velika, da je prav vsak od prisotnih dobil svoj košček.

Sandi Markl, ki je imel na SP v Franciji vlogo analitika, je dejal: "Vloga analitika je specifična, prebedeli smo kar nekaj noči, še posebej po nepričakovani zmagi Qatarja nad Nemci, kar je pomenilo, da smo vse, kar smo že imeli pripravljeno, zavrgli in začeli znova".

Uroš Šerbec, pomočnik selektorja: "Selektorjev način dela je specifičen, kar so fantje sprejeli brez večjih težav. Pri strokovnih odločitvah je sodelovala celotna strokovna ekipa, na podlagi katere je selektor izvedel tudi zamenjavo Davida Miklavčiča z Janom Grebencem, kar se je izkazalo za dobro potezo."

Urh Kastelic - 20-letni vratar - je debitiral na velikih tekmovanjih s člansko reprezentanco: "Soigralci so me odlično sprejeli, nepozabna izkušnja."

B. B.

