Zagorelo v garaži; danes brez elektrike

7.2.2017 | 07:10

Davi ob 5.15 uri je v naselju Veliki Gaber, občina Trebnje, zagorelo v garaži stanovanjske hiše. Do prihoda gasilcev so ogenj pogasili domači. Gasilci PGD Trebnje in Veliki Gaber so preventivno pregledali prostor.

Dimniški požar

Včeraj ob 18.44 so v Struški ulici, občina Ribnica, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Ribnica so očistili dimniško tuljavo. Materialna škoda ni nastala.

Gasilci oživljali

Ob 10.50 so gasilci PGD Št. Jurij v občini Grosuplje z AED v Št. Juriju pred prihodom reševalcem NMP pričeli z oživljanjem osebe in jim tudi kasneje pomagali.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. STRAŽA; od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MUHABER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

