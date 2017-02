Anton Žbogar s fotografijami prvič doma

7.2.2017 | 09:45

Šentjernej - OŠ Šentjernej je v okviru projekta Včasih naši učenci, danes umetniki ob letošnjem kulturnem prazniku v goste povabila Šentjernejčana, fotografa Antona Žbogarja, ki se v domačem kraju predstavlja prvič.

Razstavo, ki bo na ogled do 22. marca, je sinoči na prireditvi odprla ravnateljica OŠ Šentjernej mag. Renata Zupanc, zbrane je nagovoril župan Radko Luzar. Za kulturni program so poskrbeli učenci šole - recitatorji pod mentorstvom Barbare Kukman in glasbeniki.

Anton Žbogar, po izobrazbi ing. kemijske tehnologije, sicer pa zaposlen v Slovenski vojski, je nad fotografijo navdušen že od mladostnih dni, a ker gre za drag hobi, zanj dolgo ni bilo možnosti. Spremenilo se je, ko si je sam začel služiti denar, ter se začel tudi resneje ukvarjati z njo. Pred nekaj leti se je ob delu celo vpisal na študij fotografije na Visoki šoli za storitve v Ljubljani. Kot pravi, je tik pred diplomo, in prav serijo fotografij iz diplomske naloge z naslovom Reprodukcija barv v nočni krajinski fotografiji je med drugim izbral za razstavo v Šentjerneju. Med 27 razstavljenimi deli so tudi portreti, v glavnem Šentjernejčank, ter serija fotografij iz Afganistana, kjer je bil kot vojak skoraj leto dni na misiji (v letih 2004 in 2005).

Besedilo in foto: L. Markelj