Kumerderjevo priznanje tudi OŠ Bršljin

7.2.2017 | 08:45

Ravnateljica šole Darja Brezovar in veleposlanik Pëllumb Qazimi, ko jim je lani prinesel albanske učbenike. (Foto: arhiv DL)

Ljubljana, Novo mesto - Zavod RS za šolstvo je včeraj že osemnajstič podelil priznanja Blaža Kumerdeja za dosežke na področju šolstva. Letos ga je med drugim prejela tudi OŠ Bršljin iz Novega mesta - poleg OŠ Naklo, ravnateljice Vrtca Vrhnika Marte Samotorčan ter učiteljic Polone Legvart, Sonje Marušič in Nataše Kralj.

Kot so zapisali na spletni strani OŠ Bršljin, se učitelji in zaposleni na OŠ Bršljin trudijo spodbujati radovednost, željo po odkrivanju novega in učence usposabljamo za bivanje v današnji in prihodnji skupnosti. Kumerderjevo priznanje, ki so ga prejeli, tako sprejemajo z veliko hvaležnostjo. " Veseli nas, da so naše delo, trud in znanje opazili ter nagradili z najvišjim priznanjem na področju šolstva v Sloveniji. To nas zavezuje, da bomo odlično delali tudi v prihodnje," pravijo.

Podrobneje o šoli in njenih uspehih si boste lahko prebrali v četrtkovem Dolenjskem listu.

Na zavodu za šolstvo želijo z vsakoletnim podeljevanjem priznanj predstaviti visoke strokovne dosežke posameznikov in zavodov pri zahtevnem delu z mladimi, poudariti njihovo ustvarjalnost in inovativnost, se jim zahvaliti za kakovostno sodelovanje ter njihove dosežke promovirati v javnosti.

Priznanje Blaža Kumerdeja podeljujejo posameznikom, skupinam ali institucijam za dosežke pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, za nove rešitve s področja razvoja kurikuluma, za ustvarjalne in inovativne metode učenja ter poučevanja, za prispevek inovativnih učnih sredstev in pripomočkov, pa tudi za izvajanje izobraževanj, javnih prireditev in podobnih dejavnosti.

Priznanja je v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije podelil direktor zavoda Vinko Logaj, zbrane pa je pozdravil tudi direktor urada za razvoj izobraževanja pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Aleš Ojsteršek. Kot poroča STA, bo razstava o Kumerdejevih nagrajencih bo od 9. do 28. februarja na ogled v Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu.

Blaž Kumerdej (1738-1805) je imel v dobi razsvetljenstva in v času avstrijske vladarice Marije Terezije izjemno pomembno vlogo za razvoj šol in šolskega sistema na Slovenskem, navajajo na spletnih straneh zavoda za šolstvo. Prizadeval si je za dvig splošne izobrazbe na Slovenskem in s tem tudi izpričal svojo visoko narodno zavest. Bil je tudi prvi, ki se je v slovenskem prostoru zavedal pomena izobraževanja učiteljev in ga tudi izvajal v praksi.

L. M.