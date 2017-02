Dobromisleči, ki delajo svet lepši

7.2.2017 | 11:30

Brežice - Sinoči so slavnostni prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v brežiškem Domu kulture podelili priznanja in odličja Zveze kulturnih društev Brežice. Zlato odličje je prejela Lučka Černelič, nekdanja pevka in sedanja častna članica Mešanega pevskega zbora Viva Brežice ter organizatorka v Zvezi kulturnih društev Brežice in brežiški območni izpostavi javnega sklada za kulturne dejavnosti. Zlato odličje je dobil Daniel Ivša, glasbenik in dolgoletni dirigent Gasilskega pihalnega orkestra Loče. Zlato odličje so podelili tudi Pevcem iz Globokega, sekciji Kulturnega društva Globoko.

Dobitnik srebrnega odličja je Gregor Tuljak, član in mentor Foklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče.

Bronasta odličja so prejeli Željka Badovinac, članica Mešanega pevskega zbora KUD Brežice, Jože Drugovič, ustanovni član ponovno obujene Godbe Pišece, ki deluje pri Kulturnem društvu Orlica Pišece, in Robert Zofič, eden od ustanovnih članov in gonilna sila dramske sekcije Vaška scena KUD Slavček Velika Dolina.

Priznanja so prejeli Helena Fakin iz Folklorne skupine KUD Oton Župančič Artiče in vodja nekaterih folklornih skupin v Artičah in na šoli na Senovem; Ksenija Herakovič, predsednica plesnega društva Imani Brežice; Toni Katič, član Gasilskega pihalnega orkestra Loče, Jožica Povh, ustanoviteljica folklorne skupine pri KD Franc Bogovič Dobova; in Ivan Požar za dolgoletno delo na več področjih ljubiteljske kulture v kapelah.

V imenu dobitnikov se je zahvalil Daniel Ivša. »Vse, kar delamo, je plod srca, predanosti in ponosa,« je rekel. S Trubarjem je vzkliknil Slovencem, naj pojejo. Ivša je prepričan v veliko moč kulture, kar je izrazil z besedami: »Potopite se v svet kulture in zagotovo boste odšli domov bogatejši.«

Na sinočnji prireditvi je zbrane pozdravil župan Ivan Molan.

Slavnostni govornik predsednik državnega sveta Mitja Bervar je, ko je izpostavil narodni pomen kulture, rekel, da smo državo bolj ko z orožjem in ekonomijo dobili s kulturo, s tem, da je zdaj čas, da državo nadgradimo še na druge načine.

Ljubiteljska in profesionalna kultura se dopolnjujeta. Brežiško družbeno okolje zelo kulturno. O tej družbeni značilnosti med drugim govori podatek, da je v občini Brežice lani kulturne dogodke ustvarjalo preko 3.000, na kulturne prireditve je prišlo več kot 8.000 obiskovalcev. Zelo pomembna je po Bervarjevem mnenju med drugim tudi lanska brežiška pridružitev gibanju Rastoča knjiga.

Skrb za kulturo je po mnenju Mitje Bervarja pomembno merilo narodove zrelosti.

Udeležence sinočnje prireditve je nagovoril tudi predsednik Zveze kulturnih društev Brežice Jože Denžič. »S kulturo naj bi bilo prežeto vse naše življenje,« je rekel. Tisti, ki delajo v kulturi in tako tudi dobitniki priznanj in odličij so po njegovem prepričanju dobromisleči ljudje, ki se trudijo, da bi bil svet lepši.

Glasbeni spored prireditve je prispeval Big band Orkestra slovenske vojske pod vodstvom Rudolfa Strnada, ki je nastopil tudi kot pevski solist. Kot vokalna solistka se je zasedbi pridružila tudi dirigentova hčerka Veronika Strnad. Eden od prepoznavnejših delov glasbenega sporeda je bil skupni pevski nastop Veronike in Rudolfa ob spremljavi Big banda.

Prireditev je povezovala Mateja Jankovič Čurič, ki je z izbranimi besedili zlasti slovenskih književnikov, a tudi z izjavami nekaterih svetovnih predstavnikov umetnosti, sinočnji lokalni brežiški prireditvi pomagala ustvariti svetovljansko podobo dogodka.

M. L.

