Romski svetniki zahtevajo vodo in elektriko za vse

7.2.2017 | 12:40

Darko Rudaš, predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije (na desni).

Novo mesto - Včeraj so se v Novem mestu na pobudo Foruma romskih svetnikov Slovenije zbrali romski svetniki iz vse Slovenije (teh je dvajset) skupaj z drugimi romskimi aktivisti, saj želijo biti bolj povezani in enotni.

Razprava je bila pestra in dolga. Kot je dejal predsednik Foruma romskih svetnikov Darko Rudaš, se v zadnjem času dogajajo stvari, ki se po njegovem ne bi smele. »Občine, Cerkev in zasebni lastniki prodajajo svoja zemljišča, na katerih živijo Romi, in zahtevajo, da se ti odselijo. Občine sprejemajo občinske prostorske načrte in projektirajo obrtne cone in stanovanjske soseske na zemljiščih, kjer živijo Romi. To se dogaja npr. v občini Krško, Škocjan in še kje. Mnogi sosedi Romov so postali nestrpni in v bližini romskih naselij gradijo zidove, čemur smo priča v Grosupljem. Po drugi strani pa v nekaterih naseljih Romi še vedno živijo brez osnovnih življenjskih dobrin, kot sta voda in elektrika. Ne smemo dovoliti, da bi naši otroci v 21. stoletju živeli v pomanjkanju možnosti za osebni razvoj. To je treba spremeniti, pa tudi, če pade vlada,« je odločno dejal Rudaš.

Zbrani so enotno podprli predlog dopolnitev Zakona o romski skupnosti v RS, ki ga za sprejem v Državnem zboru RS pripravlja Združena levica, in od katerega veliko pričakujejo.

Med drugim tudi prepoved prodaje zemljišč, na katerih živijo Romi, dvojno glavarino Romom, omogočena bo sprememba sestave Sveta romskih skupnosti, ki ga sestavlja 21 članov, pa v njem niso vsi predeli Slovenije enakomerno zastopani. V forumu si prizadevajo še, da bi tudi tam, kjer so občinski prostorski načrti že sprejeti, pa občine romskih naselij niso vključile v ta strateški dokument oz. so tam projektirale cone ali stanovanjske soseske, dosegli upravni spor, »kajti pravica do zemljišča oz. bivanja naj bo nad pravico do lastništva. To je možno, o tem smo se posvetovali, tu vidimo rešitev za Loke, Dobruško vas,« je dejal Rudaš.

Ob razpravi o težkem delu romskih svetnikov so med drugim pohvalili novega romskega svetnika v novomeški občini Duška Smajka. V nekaj mesecih mu je uspelo narediti kar nekaj stvari v romskem naselju Žabjak: ureditev avtobusne postaje, novi kontejnerji, omejitev hitrosti prometa itd. Dejal je, da bo delal še naprej in se trudil za elektrifikacijo naselja, kar so že stare obljube države.

Bogdan Miklič (na desni).

Bogdan Miklič, predsednik Zveze Romov za Dolenjsko, je napovedal, da bo aprila županu Mestne občine Novo mesto sporočil, da bodo zaradi razmer v Žabjaku podali tožbo na evropsko sodišče za človekove pravice v Strassbourg, »in verjamemo, da bo odločilo nam v prid.«

Več o srečanju slovenskih romskih svetnikov v Novem mestu in o sklepih, ki so jih sprejeli in jih bodo poslali tako predsedniku Vlade RS kot vsem ostalim institucijam, zadolženim in odgovornim za reševanje romskih težav, pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 2h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Krajan Bravo ŽUPAN ! Pozabi na vnovične glasove na volitvah. Sprašujem, kje so ustrezna dovoljenja za gradnjo zapisanega v članku in koliko davkoplačevalskega denarja je šlo v romska naselja letos ??? Novinarje DL prosimo za objavo odgovorov ! 2h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Matija Priznavajo, da živijo na tujih zemljiščih, zahtevajo pa še vodo in elektriko. Za začetek. 2h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni šmihelčan IMAM PREDLOG CIGANI SI NAJ KUPIJO ZAZIDLJIVE PARCELE,PA BODO IMEL ELEKTRIKO IN VODO KOT MI SM MI JO PLAČAMO SAMI.PRI CIGANIH PA LUČI GORIJO CELE NOĆI K OBČINA ČASTI NAJBOL DA GREJO VSI NA EVROPSKO SODIŠČE PA JIH NAJ TMGOR FINANCIRAJO. Preglej samo prijavljene komentatorje