Proračuna zdaj v javni razpravi 

Trebnje - Trebanjski občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji seji občinskega sveta v prvi obravnavi potrdili predloga odloka občinskega proračuna za letos in prihodnje leto. »Proračun je razvojno naravnan,« o predlogu dvoletnega proračuna pravi župan Alojzij Kastelic. Predloga obeh finančnih dokumentov bosta do 22. januarja v javni razpravi.

Predlog letošnjega proračuna na prihodkovni strani predvideva dobrih 12,5 milijona evrov in na odhodkovni slabih 14,7 milijona evrov, od tega občina načrtuje 43,77 odst. investicijskih odhodkov oz. dobrih 6,4 milijona evrov, je na predstavitvi predloga proračuna pojasnil direktor občinske uprave Janez Pirc. Predlog proračuna za prihodnje leto na prihodkovni strani predvideva slabih 11,3 milijona evrov, na odhodkovni strani pa dobrih 12 milijonov evrov, od tega je investicijskih odhodkov 32 odst. oz. slabe štiri milijone evrov.

Burnejše razprave glede predlogov proračuna včetaj ni bilo, saj so oba finančna dokumenta predhodno že uskladili z vodji svetniških skupin. »Proračun je bogato zastavljen in vesel bom, če bo uresničenega vsaj 80 odst.,« pa je med drugim dejal Franci Kepa (SDS). Nino Zajc (SD) je opozoril, da je proračun investicijsko še vedno dokaj neuravnotežen. Jože Korbar (SLS) je ocenil, da so v proračun vključeni dobri in pravi občinski projekti, ki so sorazmerno enakomerno porazdeljeni po celotni občini. Da gre le za razrez pogače je bil kritičen Gregor Kaplan (DSD), ki je še dejal, da je proračun pripravljen brez prave vizije. Alojz Špec (SLS) pa je občinsko upravo pozval, naj zagotovi sredstva za še nekatere lokalne ceste.

Ostali sklepi

Trebanjski občinski svet je sicer na včerajšnji seji med drugim letošnje leto razglasil za Lepo kulture Temeniške in Mirnske doline. Svetniki in svetnice so potrdili dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za odkup prostorov in ureditev vrtca na Režunovi ulici v Trebnjem. Za projekt, uredili bodo dva vrtčevska oddelka, bo predvidoma občina letos namenila dobrih 318 tisoč evrov.

Podobno je občinski svet včeraj potrdil tudi DIIP za nakup nove gasilske avto lestve, naložb v višini 750 tisoč evrov bodo v prihodnjih letih predvidoma skupaj financirale občine Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog-Trebelno, na območju katerih deluje Gasilska zveza Trebnje, pri čerem želijo pridobiti tudi 260.000 evrov na javnem razpisu za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil za gašenje in reševanje z višin.

Sicer so svetniki in svetnice včeraj med drugim sprejeli tudi sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za trgovski objekt.

