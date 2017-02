Revoz: poročanje o zaposlovanju daleč od resnice in v škodo podjetju

Novo mesto - V zadnjem času je bilo v medijih in raznih komentarjih na spletu zaslediti veliko govora o zaposlovanju v novomeškem Revozu. Kot pravijo v podjetju, pogosto neupravičeno tudi zelo negativno. Ker skušajo mnogi »z neresnicami, zavajanjem in blatenjem predvsem prek socialnih omrežij očrniti podjetje, smo se primorani odzvati in opozoriti na dejstvo, da se s prikazovanjem stanja, ki je daleč od resničnega, podjetju dela velika škoda. »

V Revozu tako trdijo, da so zelo urejeno in uspešno slovensko podjetje, ki že vrsto let odločilno vpliva na slovenski BDP, izvoz, razvoj tehnologij in znanj; da Revoz deluje transparentno in nikoli ni bil vpleten v nobeno od slovenskih gospodarskih afer; da redno izpolnjuje vse obveznosti do svojih zaposlenih in skrbi za njihov razvoj (doslej še nikoli plača ni »zamujala«; regres, letna nagrada, vsi dodatki in prispevki so redno izplačani …); da so plače v Revozu višje od povprečja v panogi kovinsko-predelovalne industrije; da se plače vsako leto povišujejo tako na kolektivni ravni kot tudi na podlagi individualnega napredovanja in nagrajevanja; da so delavci, ki v Revozu delajo prek agencij, v vseh pogojih popolnoma izenačeni z neposredno zaposlenimi (enako plačilo, regres, redno plačane nadure, letna nagrada, 12 plačanih dni – poleg dopusta - za zagotavljanje fleksibilnosti). Glede najema agencijskih delavcev Revoz v celoti spoštuje veljavno zakonodajo na tem področju in v zvezi s tem ni bila nikoli ugotovljena nobena nepravilnost. V Revozu trdijo tudi, da bodo agencijski delavci od uvedbe nočne izmene dalje delali tako v nočni izmeni kot v dnevnih izmenah, okoli 100 redno zaposlenih se je namreč prostovoljno odločilo za delo samo ponoči.

Delovni pogoji v Revozu so na najvišji ravni v evropski avtomobilski industriji, doslej ni bilo nobene sporne ugotovitve bodisi presojevalcev bodisi inšpektorjev glede delovnih pogojev v Revozu. Še več, stalno izboljšanje delovnih pogojev in ergonomije je ena od strateških smernic podjetja, ki ji v podjetju namenjamo veliko časa in sredstev. Revoz ima kot eno redkih slovenskih podjetjih za svoje zaposlene organiziran tudi avtobusni prevoz, s katerim pokriva celotno območje jugo-vzhodne in del osrednje Slovenije. Vodstvo podjetja s socialnimi partnerji v podjetju sklepa dogovore glede dolgoročne stabilnosti in fleksibilnosti podjetja, različnih nagrad za uspešnost in plačne politike. Vsi dogovori so bili doslej dosledno spoštovani. Da je v podjetju dobro vzdušje in da so zaposleni zadovoljni s pogoji in pripadni podjetju, kažejo tudi neodvisne ankete o zadovoljstvu zaposlenih, ki jih izvajajo vsako leto in na katere odgovori 80-90 odstotkov vseh zaposlenih, kažejo zelo dobre rezultate, zaposleni so zadovoljni s pogoji in pripadni podjetju.

»Predstavljanje podjetja v negativni luči zelo slabo vpliva na vzdušje zaposlenih v Revozu, ki smo trenutno v še posebej zahtevnem obdobju, saj moramo zagotoviti pravočasen zagon proizvodnje novega modela, clia 4, ki obeta nov razvoj in rast poslovanja,« sporočajo iz Revoza.

