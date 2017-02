V Črnomlju ponoči ponekod ne bo vode, oviran tudi promet

7.2.2017 | 18:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Komunala Črnomelj obvešča, da bo danes od 23. ure do 4.30 prekinjena oskrba s pitno vodo na območju Črnomlja - Ulica Staneta Rozmana in ulica Lojzeta Fabjana, zaradi vzdrževalnih del. Oviran bo tudi promet (delna zapora ceste)

Poginuli labod

Med Obrhom in Podturnom v občini Dolenjske Toplice so pri potoku Radešica našli poginulega laboda.

Zagorelo v garaži

Danes ob 5.15 je v naselju Veliki Gaber v občini Trebnje zagorelo v garaži stanovanjske hiše. Do prihoda gasilcev so ogenj pogasili domači. Gasilci PGD Trebnje in Veliki Gaber so preventivno pregledali prostor.

V dimniku gorele saje

Včeraj pb 18.44 so v Struški ulici v občini Ribnica v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Ribnica so očistili dimniško tuljavo. Materialna škoda ni nastala.

Goreli gradbeniki odpadki

Danes ob 13.45 so na Temeniški cesti v Trebnjem na deponiji goreli gradbeni odpadki. Požar na manjšem kupu so delavci v prisotnosti gasilcev PGD Trebnje pogasili sami.

L. M.