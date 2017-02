Med finalisti za poslovno odličnost tudi Adria Mobil iz Novega mesta

Novo mesto - Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) je najvišje državno priznanje na področju kakovosti in odličnosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti ter nenehnih izboljšav. Ocenjevanje za nagrado PRSPO poteka na podlagi metodologije in kriterijev nagrade EFQM za odličnost iz Bruslja. Nagrada PRSPO spodbuja doseganje odličnih rezultatov organizacij, zato se ocenjujeta inovativnost in ustvarjalnost podjetij na vseh področjih njihovega delovanja (voditeljstvo, strategija, zaposleni, partnerstva in viri, procesi, proizvodi in storitve).

Prejmejo ga organizacije, tako iz javnega kot zasebnega sektorja, ki v procesu ocenjevanja dosežejo najvišje število točk v svoji kategoriji, in so primer odličnega poslovanja na vseh področjih svojega delovanja. Izbrane so izmed finalistov in se tako uvrstijo v vrh poslovno odličnih organizacij v slovenskem prostoru.

Ocenjevanje organizacij je potekalo po modelu EFQM, ki poleg doseženih triletnih rezultatov v poslovanju upošteva tudi strateške usmeritve za naprej. Ocenjevanje po modelu odličnosti EFQM daje velik poudarek etičnosti, integriteti poslovanja ter prevzemanju odgovornosti voditeljev za trajno prihodnost organizacije. V postopku ocenjevanja PRSPO 2016 je sodelovalo 32 strokovno izobraženih ocenjevalcev in 7 razsodnikov PRSPO. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad RS za meroslovje je v postopku PRSPO izvajal strokovne, organizacijske ter administrativne naloge.

V postopek ocenjevanja je bilo v letu 2016 vključenih šest organizacij: Replika d.o.o., Skupina Europlakat d.o.o., Droga Kolinska d.d., Adria Mobil, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto, Elektro Maribor d.d. in Elektro Celje d.d., ki so v svoje poslovanje in delovanje vključile model EFQM, po njem živijo, izboljšujejo svoje rezultate poslovanja ter se samoocenjujejo.

Odbor PRSPO, katerega predsednik je gospodarski minister Zdravko Počivalšek, podpredsednica pa načelnica UE Novo mesto Mateja Sotlar Štor, je na današnji seji na predlog razsodniške skupine PRSPO izmed šestih prijavljenih in ocenjenih organizacij potrdil naslednje 4 finaliste: Adria Mobil d.o.o., Novo mesto, Droga Kolinska d.d., Ljubljana in Elektro Celje d.d., Celje (v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja) in Skupina Europlakat d.o.o., Ljubljana (v kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi prav tako na področju zasebnega sektorja). Vsi so dokazali uspešno uporabo modela odličnosti EFQM za nenehno izboljševanje in so vsaka v svoji kategoriji zgled dobrega poslovanja.

Kot sporočajo z Urada RS za meroslovje, je Odbor PRSPO že potrdil novi razpis za leto 2017, ki bo v Uradnem listu RS objavljen v petek, 10. februarja, in vse prijavitelje tudi letos opravičuje plačila prijavnine. Urad RS za meroslovje bo na predlog Odbora PRSPO tudi v letu 2017 v podporo pri pripravi vloge za prijavitelje izvedel vrsto brezplačnih srečanj, strokovnih delavnic ter obiskov v podjetjih in javnih inštitucijah, kjer jim bodo strokovnjaki s tega področja brezplačno predstavili model EFQM, koristi samoocenjevanja in poslovanja po vseh merilih modela.

