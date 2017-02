Parkiranje v Beli Cerkvi ne bo več problem

Bela Cerkev - Različni kulturni in drugi dogodki so bili v Beli Cerkvi vedno dobro obiskani, problem pa je bilo parkiranje. Trg je bil vedno premajhen za vse jeklene konjičke, ki so potem našli svoj prostor ob cesti, na dvoriščih domačinov, itd. Odkar je Občina Šmarješke Toplice na mestu stare osnovne šole postavila nov kulturni hram, imenovan Hiša žive dediščine, je dogodkov in obiskovalcev še več, zato tudi parkirišča, ki jih je občina morala zagotoviti v sklopu projekta - 23 parkirnih mest, od tega dva za invalide - niso zadosti.

Občina bo kmalu uredila nova parkirišča in sicer na dveh mestih. Za oba parkirišča sta projekta narejena. Za parkirišče pod gasilskim domom je po besedah direktorja občinske uprave Tomaža Ramovša občina lani odkupila zemljišča in objekt, za kar je namenila okrog 22 tisoč evrov. Tu bodo že v začetku letošnjega leta uredili parkirišče z 22 mesti za avtomobile, eno bo za invalide. Za drugo parkirišče so prostor našli ob avtobusni postaji v Beli Cerkvi in bo namenjeno za tri avtobuse. Za to parkirišče so že lani pričeli pridobivati gradbeno dovoljenje. »Ocenjena vrednost izgradnje parkirišč znaša dobrih 150 tisoč evrov,« pravi Ramovš in pove še, da sredi trga rušitev starega kulturnega doma zaenkrat zaradi neurejenega lastništva trenutno ni predvidena.

Ker pod Belo Cerkvijo na privatnem zemljišču parkirajo tovornjaki domačega podjetnika, smo se pozanimali še, ali občina namerava kjer urediti parkirišča za tovornjake. Ramovš pravi, da občina nima v lasti takih parkirišč, je pa naredila korak v tej smeri v lanskem letu s sprejemom občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično storitveno gospodarsko cono Dolenje Kronovo, kjer bo prostor tudi zanje. »Upamo na čim prejšnjo realizacijo cone ter s tem tudi na ureditev prometa na območju občine,« pravi Ramovš.

