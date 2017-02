V Prečni trčil v ograjo

8.2.2017 | 07:15

Davi ob 3.56 uri je v naselju Prečna, občina Novo mesto, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste in trčil v zaščitno ograjo. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali in razsvetljevali kraj, odklopili akumulator, posuli cestišče z vpojnimi sredstvi, nudili pomoč policiji in vlečni službi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano osebo na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Avto zagorel

Sinoči ob 23.22 je na regionalni cesti Grič–Ribnica v občini Ribnica zagorelo osebno vozilo. Posredovali so gasilci PGD Ribnica in Dolenji Lazi, ki so pogasili goreče vozilo.

M. K.