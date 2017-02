Za kulturni praznik Metelkarji o Metelku

8.2.2017 | 09:45

Škocjan - OŠ Frana Metelka Škocjan je sinoči ob slovenskem kulturnem prazniku povabila na prireditev Metelkarji o Metelku.

Župan Jože Kapler in ravnateljica Irena Čengija Peterlin.

Osnovnošolci so na zanimiv način predstavili življenje in delo znanega škocjanskega rojaka Frana S. Metelka, jezikoslovca, učitelja, duhovnika in prevajalca, po katerem se imenuje ne le kulturni hram v Škocjanu (Metelkov dom), ampak tudi tamkajšnja osnovna šola. V igranih prizorih je Metelko »oživel« v pogovoru izvrševalcev njegove oporoke, obiskovalci so lahko spoznali njegov delo in značaj.

Velikega Slovenca se je v nagovoru spomnila tudi ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin, ki je poudarila, da sta si bila Metelko in France Prešeren po značaju in načinu življenja sicer različna, a v marsičem tudi podobna: v skrbi za slovenski jezik in v intelektualni širini.

O pomenu Metelka in Prešerna je spregovoril tudi župan Jože Kapler in razmišljal o kulturi kot načinu življenja, ki se žal dandanes tudi izgublja. Spomnil je, da moramo Slovenci čuvati in ohranjati svojo kulturo, saj narod sicer ne more preživeti v današnjem globaliziranem svetu.

V kulturnem programu so nastopili otroci iz Vrtca Radovednež, šolski pevski zbor ter ljudski pevci Fantje z vasi.

Besedilo in foto: L. Markelj

