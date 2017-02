FOTO: S kulturo iz preteklosti v prihodnost

Z osrednjim gostom restavratorjem Viktorjem Povšetom se je pogovarjala Brigita Zupančič-Tisovec, ki je tudi vodila prireditev.

Slavnostna govornica direktorica Dolenjske muzeja Jasna Dokl Osolnik.

Podžupanja Mojca Šenica

Rezka Arnuš je za vse svoje delo v lokalni skupnosti prejela srebrno plaketo občine.

Gledališka skupina KUD Dolenjske Toplice je nastopila z Muco Copatarico.

Dela likovne sekcije KUD Dolenjske Toplice bodo v avli KKC na ogled do 5. marca.

Dolenjske Toplice - Topliško kulturno umetniško društvo in topliška občina sta sinoči, na predvečer slovenskega kulturnega praznika pripravila prireditev, ki so jo naslovili »S kulturo iz preteklosti v prihodnost«, ožja tema pa je bila restavratorstvo. V goste so povabili domačina Viktorja Povšeta, akademskega slikarja in odličnega restavratorja, ki živi in dela v Celju.

S skalpelom, čopičem in vrhunsko natančnostjo pri delu je v življenje obudil nešteto fresk, slik in kipov, med drugim tudi domnevni portret Prešernove muze Primičeve Julije ljubljanskega slikarja Matevža Langusa, ki ga je odkril pod sliko svete Magdalene. O njem je vsa Slovenija govorila septembra lani, ko so jo prvič postavili na ogled v Dolenjskem muzeju, kjer je obogatila njegovo umetniško zbirko.

O muzealstvu, pomenu muzejev in Dolenjskem muzeju Novo mesto ter njihovem delu pri ohranjanju kulturne dediščine pa je spregovorila direktorica te ene najvidnejših kulturnih ustanov na Dolenjskem Jasna Dokl Osolnik. »Človeška kultura je od svojih začetkov pa do danes doživela izjemen razvoj. Tako se lahko danes pohvalimo s pestrim in razgibanim kulturnim življenjem in široko razvejano mrežo javnih in zasebnih ustanov, organizacij in kulturnih društev. Kulturna dediščina je postala pomemben dejavnih družbenega povezovanja in razpoznavno znamenje lokalne, regionalne in nacionalne pripadnosti. Danes ni regije v Sloveniji, ki ne bi imela kakovostnega regionalnega muzeja. Torej se da vsak košček Slovenije spoznati tudi skozi tamkajšnje muzeje,« je med drugim dejala.

Mojca Šenica podžupanja, Rezki Arnuš srebrna plaketa občine

Zbrane v dvorani kulturno kongresnega centra je nagovoril tudi domači župan Jože Muhič, ki je ob tej priložnosti topliški javnosti zaupal tudi ime podžupanje, to je postala Mojca Šenica. Skupaj sta Rezki Arnuš podelila srebrno plaketo občine za zelo uspešno delo izjemnega pomena za Občino Dolenjske Toplice. »Rezka Arnuš je kot pevka Mešanega pevskega zbora Dolenjske Toplice, slikarka likovne sekcije KUD-a Dolenjske Toplice ter njegova predsednica in kot neutrudna vodja topliških telovadk med občani naše občine veliko prispevala k rasti kulturne ravni, zdravemu načinu življenja in izven občinskih meja k promociji domačega kraja. S tem je storila delo izjemnega pomena za Občino Dolenjske Toplice,« so med drugim zapisali v obrazložitvi plakete. Žal je Arnuševa pred nedavnim zaradi čedalje težjega branja notnih zapisov prenehala peti v domačem pevskem zboru, še vedno pa na svojstven način slika.

Prireditev, ki jo je moderirala predsednica KUD Dolenjske Toplice Brigita Zupančič-Tisovec, so sooblikovali: mešani pevski zbor KUD Dolenjske Toplice, folklorna skupina DPŽ Dolenjske Toplice, KUD Vesel teater, mladi gledališčniki KUD Dolenjske Toplice in učenci osnovne šole Dolenjske Toplice. V avli KKC-ja so na ogled do 5. marca postavili dela likovne sekcije topliškega KUD-a.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

