»Prešerno s Prešernom« v prenovljeni kulturni dvorani Stična

8.2.2017 | 12:25

Jurčičevo priznanje je prejela tudi Alenka Šteh.

Stična - Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je v prostorih Kulturnega doma Stična potekala osrednja prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku v občini Ivančna Gorica. Na proslavi z naslovom »Prešerno s Prešernom« so podelili tudi Jurčičeva priznanja in plakete.

Kot so sporočili iz občine, je podžupan Tomaž Smole zbranim povedal, da smo se tudi s pomočjo kulture izoblikovali v narod s svojo lastno državo: »Danes živimo sanje, o katerih so France Prešeren in mnogi drugi zavedni Slovenci nekoč le sanjali.« Občani Občine Ivančna Gorica so po njegovih besedah skupaj z rojaki, kot so bili Josip Jurčič, Janez Ciglar, Miha Kastelic, Anton Tomšič, Ferdo Vesel in še nekateri, prejeli izjemno kulturno dediščino, ki so jo dolžni varovati, negovati in jo posredovati zanamcem. Ljubiteljska kultura je pomemben nosilec kulturnih dejavnosti, za ohranitev kulturne dediščine se trudi tudi občina, Smole pa se je ob tem zahvalil še vsem ustvarjalcem kulture.

Prireditev je potekala v prenovljeni stiški kulturni dvorani, letos pa so Jurčičevo priznanje dobila Ivan Boben, član KD Ambrus, ter Alenka Šteh, članica ŽPZ KD Vidovo in dolgoletna tajnica upravnega odbora društva.

Jurčičeve plakete so prejeli Davorin Kastelic, ljubiteljski igralec KD Josipa Jurčiča z Muljave, Boris Sadar, predsednik MPZ Vidovo in aktiven član KD Vidovo, Marjeta Baša, ustanoviteljica in vodja Likovne sekcij KD Ambrus. Plaketo sta prejela še Franc Koželj, ki je bil prvi predsednik KD Krka in je še vedno tesno povezan s kulturo v domačem kraju, ter Marjan Omejec, ki že 40. leto igra pri KD Godba Stična.

Jurčičeva plaketa skupini pa je letos romala Gledališki skupini Starejši iz KD Krka. Gledališka skupina je v zadnjih letih opravila izjemno kreativno delo s postavitvijo predstave Frana Milčinskega Butalci, s katero je pritegnila izjemno število gledalcev in z njo veliko gostovala.

Prazniku primerno so tokrat glavno besedo imeli stiški kulturniki v različnih oblikah, zlasti v pesmi, glasbi in slovenski besedi. Nastopili so Mešani pevski zbor Zborallica, Stiški kvartet, Oktet fantov KD Stična, Godba Stična, Godalni orkester KD Stična, Skupina Vesela nevesta in Gledališka skupina Drzne in lepi. Kulturno prireditev je povezoval domačin Klemen Janežič, diplomirani dramski igralec, član SNG Drama Ljubljana in zvezda serije Usodno vidno.

Ob včerajšnji prireditvi so na ogled postavili tudi likovno razstavo ljubiteljske slikarke Mateje Marinko.

M. M., foto: Gašper Stopar

