Kdo sploh potrebuje kulturo?; Katerega dimnikarja boste izbrali?

8.2.2017 | 17:05

Kulturni praznik je čas, ko odprto spregovorimo o kulturi. Kaj sploh je kultura, kdo jo potrebuje in kdo naj jo plačuje, kdo naj dobi denar in kdo naj si ga sam zasluži, pa tudi, kdo naj sam plača tisto, kar počne v kulturi?

To so vprašanja, ki smo si jih zastavili v trenutku, ko je kultura enkrat na leto v središču pozornosti. Razmišljanja o tem smo postavili v ospredje, preberete jih lahko v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

OBJAVLJEN SEZNAM DIMNIKARJEV

V času, ko se iz naših dimnikov vali dim, podrobneje predstavljamo nova pravila, po katerih si sedaj lahko uporabniki sami izbiramo dimnikarja. A ne kogarkoli, ampak le enega izmed tistih, ki so na seznamu okoljskega ministrstva.

ROMSKI SVETNIKI SE ZDRUŽUJEJO

V Sloveniji v dvajsetih občinah z romskim prebivalstvom deluje dvajset romskih občinskih svetnikov. Da bi bili ti bolj povezani in enotni, so se v začetku tedna na pobudo Foruma romskih svetnikov Slovenije skupaj z drugimi romskimi aktivisti sestali v Novem mestu. Beseda je tekla tudi o tem, da je nujno potrebno romskega svetnika vključiti tudi v občinska sveta občin Škocjan in Ribnica.

IN ŠE ...

Predstavljamo vam gradnjo hiše iz lesa, slame, ilovice in peska, ki se je je lotil Andrej Brečko iz Mihovice. Bili smo tudi na sejmu Natour Alpe Adria in preverjali, kako se naša regija promovira v turističnem smislu, obiskali pa smo še številne druge dogodke, o katerih poročamo.

Zato ne spreglejte jutrišnje tiskane izdaje Dolenjskega lista, edinega neodvisnega regionalnega časopisa v tem delu Slovenije.