Po Beli krajini pestro za slovenski kulturni praznik

8.2.2017 | 13:05

Črnomelj, Metlika, Semič - Ob slovenskem kulturnem prazniku je v Beli krajini precej živahno. V vseh treh občinskih središčih so pred praznikom pripravili osrednje proslave, v Črnomlju in Metliki pa so podelili tudi priznanja.

V Črnomlju je Župančičevo plaketo kot najvišje občinsko priznanje za življenjsko delo na kulturnem področju prejela Katica Adlešič, diplome pa Iztok Štrucelj, Daša Bahor in kulturno-turistični center Prelesje ob Kolpi-Baričeva hiša. V Metliki si je Ganglovo plaketo prislužila glasbena skupina Indust bag, Ganglova priznanja pa Toni Gašperič, Janez Starc in Uroš Raztresen (v galeriji so fotografije z metliške slovesnosti, po kateri je župan Darko Zevnik pripravil še sprejem za delavce za kulturnem področju).

Seveda pa se je ali se še bo v Beli krajini ob kulturnem prazniku zvrstila vrsta dogodkov. Še posebej živahno bo danes popoldne v Črnomlju, kjer se bo ob 15. uri začel kulturni popoldan v starem mestnem jedru. Ob 15. uri se bo izpred stare lokomotive pri železniški postaji začel voden ogled mesta, pol ure pozneje pa predstavitev kulturnega doma Črnomelj kot kulturnega spomenika državnega pomena. Ob 16. uri bo v Mestni muzejski zbirki Črnomelj otroška delavnica Spoznaj Črnomelj, ob isti uri pa bo prav tam tudi predstavitev registra žive kulturne dediščine in možnost vpisa. Ob 17. uri bo v Črnomaljski kleti pokušina vin kmetije Bahor s Tanče Gore, v Primožičevi hiši otvoritev razstave volnenih izdelkov za mrzle dni rokodelke Tatjane Flajnik, v kulturnem domu Črnomelj pa projekcija slovenskega mladinskega filma Srečno, Kekec! Ob 18. uri bo v Mestni muzejski zbirki Črnomelj mogoče prisluhniti strokovnemu predavanju Janeza Weissa Semič in Semenič. Plemiški rodbini Metliškega (14.-18. stoletje). Do 18. ure si je mogoče brezplačno ogledati Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, od 15. do 19. ure pa tudi razstavo belokranjskih rokodelskih izdelkov v Belokranjskem izročilu.

Danes je mogoče brezplačno obiskati tudi Belokranjski muzej v Metliki, Spominsko hišo Otona Župančiča v Vinici in Muzejsko hišo Semič.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija