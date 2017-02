Trubarjev kip, muzikal Peter Pan, Boris Kobal

Na akademiji.

Šentjernej - Letošnji slovenski kulturni praznik je Šentjernejčanom prinesel lepa doživetja in pridobitev. Sinoči sta na slavnostno akademijo povabila OŠ in občina in Šentjernejčani so se odzvali v velikem številu.

Doprsni kip Primoža Trubarja je zdaj v avli kulturnega centra.

V avli Kulturnega centra Primoža Trubarja so najprej odkrili bronasti doprsni kip Primoža Trubarja, delo akademskega kiparja Mirsada Begića. Enako skulpturo velikega Slovenca, ki je stala pred centrom, so leta 2012 ukradli neznanci, skupina zanesenjakov iz Šentjerneja, ki je že prvič financirala Trubarjev kip, pa se je lani znova zbrala in prispevala sredstva, tako da so kip znova ulili. Kot je na otvoritvi - obogatili so jo zvoki šentjernejskih pihalcev - povedal župan Radko Luzar (tudi sam eden od donatorjev), so idejo pravzaprav dali učenci šentjernejske šole na šolskem parlamentu, z velikim angažiranjem Toneta in Gašperja Majzlja pa so jo podjetniki tudi uresničili.

Boris Kobal, slavnostni govornik.

Sledila je slavnostna akademija, na kateri sta občinstvo z izbranimi besedami in mislimi o kulturi nagovorila župan Luzar in ravnateljica OŠ Šentjernej mag. Renata Zupanc Grom. Glavni govornik pa je bil svobodni umetnik, gledališki igralec in režiser Boris Kobal. Njegovo govor je bil zanimiv, humoren, a tudi resen, njegove besede so marsikomu dale misliti. Med drugim se je dotaknil naše politike in politikov, vrednot, ki vladajo v današnjem času, ko je vse podvrženo le uspehu in lepoti, tako malo stvari pa nas še gane in prizadene. Občinstvo ga je nagradilo z velikim aplavzom, že med nastopom.

Muzikal Peter Pan je navdušil.

Kot vsako leto je šola za kulturni praznik pripravila muzikal, tokrat Petra Pana, vznemirljivo zgodbo škotskega novelista in dramatika J. M. Barrieja. Predstava, v kateri je nastopilo 60 šolarjev, mladinski pevski zbor in plesalke Plesne skupine Harlekin z gosti, je režirala Lucija Kuntarič, ki je skupaj z Biljano Ann Novak tudi priredila besedilo. Med igralci omenimo le glavno zasedbo: Petra Pana je zaigral Peter Martinčič, Metko Mika Grubar, Jana Val Bartol Pavšelj, Mihca Alex Nanger, Zvončico Nastja Kerin, očeta in kapitala Kljuko Gorazd Šoštar (zunanji sodelavec),, mamo Katja Hodnik, pripovedovalka pa je bila Ula Bartol Pavšelj.

Mladi so upravičeno poželi velik aplavz, šola pa je znova dokazala, da upravičeno nosi naziv naj kulturna šola 2016.

Besedilo in foto: L. Markelj

