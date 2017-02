Osnovna šola Jurija Dalmatina pripravljena za naslednjih 40 let

8.2.2017 | 19:10

Veliko delo je končano, ravnateljica OŠ Jurija Dalmatina Valentina Gerjevič pa si lahko po treh letih nekoliko oddahne, medtem ko se za župana Mirana Stanka in krško občino naložbe na področju šolstva še niso končale. (Foto: B. B.)

Krško - Včeraj je bilo na osnovni šoli Jurija Dalmatina v Krškem zelo slovesno, saj so v en dogodek združili prireditev ob 45. obletnici delovanja šole in zaključek več let trajajoče obnove šolskega poslopja.

Obnova največje šole v občini je stala 5,5 milijona evrov, trajala pa je tri leta. Prvi del prenove – energetska zaščita stavbe – so začeli leta 2014. »Ta del je stal 1,6 milijona evrov, denar zanj pa smo dobili iz evropskega kohezijskega sklada. Naslednje leto, 2015, je bilo morda najbolj zahtevno, saj smo obnavljali kuhinjo, 18 učilnic in vse skupne prostore, lani pa je prišlo na vrsto še preostalih 18 učilnic in bazen. Zdaj je šola v celoti obnovljena in bo lahko naslednjih 40 let služila svojemu namenu,« je pred slovesnostjo povedal krški župan Miran Stanko.

Dodal je, da je v občini osem osnovnih šol, doslej pa energetsko niso prenovili le še OŠ Podbočje in OŠ dr. Mihajla Rostoharja. Šole v Podbočju se lotevajo letos, ko bodo izvedli energetsko sanacijo, učilnice in vse preostalo pa bo prišlo na vrsto kasneje, posegi v notranjosti so potrebni tudi v nekaterih drugih šolah, denimo v Brestanici, je še povedal župan.

»To je velika pridobitev za našo šolo, učence in krajane Krškega in okolice, ki obiskujejo našo šolo,« je bila ob svečanem odprtju vesela Valentina Gerjevič, ravnateljica OŠ Jurija Dalmatina, v katero je letos vpisanih 756 učencev, ki so razporejeni v 31 oddelkov.

»Pridobili smo veliko lepih, prijetnih in kakovostnih prostorov, predvsem pa je šola energetsko prenovljena in prijetna za bivanje. Pričakujemo, da se bodo učenci v njej počutili varno in lepo. Pridobili smo tudi nekaj novih prostorov, med drugim garderobo za učence prvega razreda, novo, veliko in sodobno opremljeno kuhinjo, izvrstno opremljeno učilnico računalništva, nekaj pisarniških prostorov, dva pokrita atrija na razredni stopnji, ki sta namenjena kabinetom učiteljev, dva kabineta na predmetni stopnji, ki sta namenjena likovni učilnici in delavniški obliki dela. Pridobili smo, na kar smo zelo ponosni, saj takih šol v Sloveniji ni veliko, tudi bazen, ki sicer še ne obratuje, a menim, da bodo učenci v njem lahko zaplavali že v prihodnjih dneh,« našteva ravnateljica.

Ob koncu prenove so si na šoli tudi pošteno oddahnili, saj je zadnja tri leta lep del pouka potekal v precej spremenjenih okoliščinah. »V tem času je bilo treba dvakrat preseliti učence, enkrat celotno razredno stopnjo oz. nekaj več kot 400 učencev, v lanskem letu pa še 300 učencev predmetne stopnje. Vse to je bilo zelo zahtevno, a smo se dela lotili zelo odgovorno in smo učence na koncu varno pripeljali nazaj v šolo. 21. novembra lani smo bili na veliko veselje vseh na šoli zopet vsi skupaj pod isto streho,« se spominja Gerjevičeva.

Šolarje so sicer med obnovo za nekaj mesecev preselili na lokacije v Krškem: v mladinski center, na fakulteto, nad prostore lekarne, v gasilski dom, tudi v glasbeno šolo. »Staršem smo vse to pravočasno predstavili in s pomočjo občine organizirali prevoze, tako da so ti vse skupaj sprejeli z velikim razumevanjem,« je še povedala ravnateljica.

Boris Blaić