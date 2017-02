Simfonični orkester doživel stoječe ovacije

8.2.2017 | 15:15

Novo mesto - Osrednja prireditev ob kulturnem prazniku v Novem mestu je bil, kot je to že osemindvajseto leto, tradicionalni koncert simfoničnega orkestra Glasbene šole Marjana Kozine. Rdeča nit sinočnjega koncerta je bila Pavčkova pesem Dober dan, življenje, ki jo je na notno črtovje prelil skladatelj Rok Golob, zapela pa jo je nekdanja učenka novomeške glasbene šole violinistka in pevska pedagoginja Maja Bevc. Ostale solistične vloge so tokrat pripadle sopranistki Valeriji Šoster, profesorici petja na novomeški glasbeni šoli, nekdanjima učenkama violinistki Manji Slak in pianistki Evi Zec, mezzosopranistki Ireni Yebuah Tiran in Borutu Antončiču, šentjernejskemu glasbeniku, ki nastopa pod umetniškim imenom Bort Ross.

Orkester je sinočnji koncert začel s skladbo Roka Goloba Svitanje, ki so ji sledile uglasbena Pavčkova pesem Dober dan, življenje, Belokranjske pisanice - Ob Kolpi Danila Bučarja in uglasbena pesem Srečka Kosovela Otrok s sončnico, ki jo je prav tako uglasbil Rok Golob. V drugem delu se je orkester odpravil na tuje in zaigral Ljubezen mojega življenja karizmatičnega pevca skupine Queen Freddieja Mercuryja v simfonični priredbi in temo iz filma Forrest Gump Alana Silvestrija v priredbi Calvina Custerja.

Novomeškemu skladatelju Marjanu Kozini, po katerem ima novomeška glasbena šola tudi ime, so se tokrat poklonili z Mojčino pesmijo, ki jo je čudovito odpela Irena Yebuah Tiran in Večerno pesmijo iz operete Majda. Za finale so se pred orkester za skladbo Roka Goloba, ki je uglasbil tudi pesem Bine Štampe Žmavc Svetovja, postavili Valerija Šoster, Irena Yebuah Tiran, Borut Antončič in Maja Bevc, ki sta se ji pridružili še plesalki Eva Krštinc in Tinkara Susman.

Orkester je doživel stoječe ovacije dobesedno do zadnjega kotička napolnjene tribune, tako da glasbenikom ni bilo težko zaigrati še dva dodatka. Žal koncerta niso bili deležni vsi Novomeščani, ki so želeli prisluhniti novomeškim simfonikom, saj na tribuni športne dvorane Marof ni bilo dovolj prostora za vse, tako da je kar nekaj občinstva ostalo pred vrati dvorane. Morda bi kazalo prihodnje leto koncert prestaviti v nekoliko večjo dvorano Leona Štuklja ali pa letošnji koncert morda ponoviti v Kulturnem centru Janeza Trdine.

I. V.

novejši najprej Komentarji (5) 7h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Premajhna dvorana Verjetno bo za ponovitev ali večjo dvorano poskrbel kar novinar, ker je tudi članek napisal, kot da se je prireditev organizirala sama od sebe. 6h nazaj –2 (1) (3) (1)(3) Oceni Draga Kaj pa strokovna ocena glasbene izvedbe? Polna dvorana pa je vedno, ko gre za brezplačen dogodek. Me zanima, kako bi bilo z ovacijami in polno dvorano, če bi bile karte že po nekaj evrov in bolj "izbirčno" občinstvo. 5h nazaj 1 (3) (2) (3)(2) Oceni muc matic Kjer je dirigent Saje, kvaliteta izvedbe ni nikdar sporna. Kvaliteto mu je vcepil v glavo dr. Slavko Avsenik. 4h nazaj 1 (2) (1) (2)(1) Oceni mzkonter Izvedba je bila za "gratis" briljantna marsikdo iz Lj bi se lahko prišel podučit kako se dela koncerte, občinstvo fantastično Ovacije nimajo veze z vstopnino ampak s kvaliteto to je spontana gesta. 2h nazaj –1 (1) (2) (1)(2) Oceni Koncert In nekomu bodo peruti zrasle. Upam, da se bo delalo v korist orkestra in osebne interese. Bravo za koncert. Ostanite na tej poti Preglej samo prijavljene komentatorje