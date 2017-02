Razstava volnenih izdelkov za mrzle dni

9.2.2017 | 08:05

Črnomelj - V Črnomlju so včerajšnji slovenski kulturni praznik popestrili s kulturnim popoldnevom v starem mestnem jedru. Med drugim so v Primožičevi hiši odprli razstavo volnenih izdelkov za mrzle dni rokodelke Tatjane Flajnik.

Predstavila je lepe in praktične ročno pletene in kvačkane izdelke, narejene iz volne, velikokrat tudi domače. Pa naj gre za rokavice, nogavice, kape, šale, odeje, jope, copate, torbice in različne dekorativne izdelke.

Pred otvoritvijo so pripravili tudi kulturni program.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

