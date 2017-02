Ogenj uničil leseno uto; ukradel tobak in mobi kartice

9.2.2017 | 07:10

Včeraj ob 10.34 uri je na Taborniški ulici v Sevnici prišlo do požara v leseni uti, veliki 8 x 4 metrov. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, ki je uto uničil, in pregledali pogorišče s termo kamero.

Vlom v trgovino

Včeraj, nekaj minut po 4. uri, je bila PU Ljubljana obveščena o vlomu v trgovino v Kočevju. Neznani storilec je na vzvod vlomil skozi vrata in vstopil v notranjost, od koder je odtujil tobačne izdelke, energijske napitke in mobi kartice. Z dejanjem je povzročil za približno 3000 evrov škode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog, obvešča, da bo danes med 9:00 in 12:00 uro zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP STAN izvod REBER.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško mesto na območju TP Črneča vas, Oštrc in Jablance Gorjanci med 11:00 in 13:00 uro, na območju TP Gradec Gorjanci med 8:30 in 10:30 uro in na območju TP Črešnjevec Gorjanci med 11:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Gradišče med 8:0 in 10:00 uro, na območju TP Mrčna sela pa med 11:00 in 13:00 uro; za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Pekel Hočevar, Pekel Šturbej, Podgorje, Podgorje Orehovec in Podgorje Stopar med 7:45 in 13:45 uro in za področje nadzorništva Brežice na območju ZP Mrzlava vas izvod Kozolec med 8:00 in 9:00 uro.

M. K.