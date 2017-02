Deveta zaporedna zmaga

9.2.2017 | 08:30

Foto: I. V., arhiv DL

Polzela - Košarkarji Krke so v 18. krogu lige Nova KBM premagali Hopse Polzelo s 70:64 (20:22, 37:41, 55:54). Novomeščani so zmagoviti niz v ligi Nova KBM tako podaljšali na devet zmag. Z izkupičkom 15-3 so se hkrati utrdili na prvem mestu razpredelnice. Hopsi pa so doživeli šesti poraz v prvenstvu, prvega po štirih zmagah, in z 12-5 ostajajo med kandidati za ligo za prvaka.

Krka je do zmage prišla z izkušnjami, daljšo klopjo, predvsem pa z boljšo igro v zadnji četrtini, ko se je odločal zmagovalec. Do tedaj sta bili ekipi izenačeni, nekaj košev pa je bila najvišja prednost za ene ali druge.

Tekma se je prelomila v uvodnih minutah zadnje četrtine, ko je Krka prišla do prednosti 62:54. Čeprav je bilo na semaforju še več kot sedem minut igre, so domači začeli hiteti pri zaključevanju napadov, izbira metov in učinkovitost pa sta bili slabi. Zlasti met za tri točke je bil katastrofalen - 5:34 oz. 15 odst. Alen Hodžić (0:10), Jakob Čebašek (0:6) in Dejan Čup (0:4) so skupaj izza polkroga metali 0:20. Na drugi strani se je pri Krki med strelce vpisalo deset igralcev, največ točk pa sta dosegla Ronald Curry in Žiga Dimec (14).

Za obe ekipi je bila to zadnja tekma v ligi Nova KBM pred nastopom v pokalu Spar prihodnji teden. Polzeljane v četrtfinalu čakajo Konjice, Novomeščane pa Sixt Primorska.

Večina ostalih tekem 18. kroga bo konec tedna. Danes bosta igrala Portorož in Rogaška, jutri pa Šenčur Ggd - Terme Olimia Podčetrtek, Zlatorog Laško - LTH Castings in Helios Suns - Sixt Primorska.

Boštjan Kuhar, Hopsi Polzela: "Danes smo imeli veliko priložnost, da premagamo favorizirano ekipo Krke. S tako katastrofalnim odstotkom meta tako kakovostne ekipe ne moreš premagati. Domače gledalce vabim, da nas ponovno podprejo na naslednji domači tekmi, ko se bomo borili za novi pomembni točki v boju za uvrstitev v ligo za prvaka. Obljubim, da se bomo takrat odrezali bolje."

Dejan Mihevc, Krka: "Čestitam fantom za zmago, prav tako pa tudi Hopsom za prikazano igro. Še enkrat več so dokazali, da so zasluženo na mestu, na katerem se nahajajo. Igrajo lepo in dobro košarko. Kar se tekme tiče, je bila ključna naša obramba v drugem polčasu, ko smo jim dovolili vsega 23 točk in na koncu zasluženo zmagali."

Hopsi Polzela - Krka 64:70 (22:20, 41:37, 54:55)

* Dvorana na Polzeli, gledalcev 300, sodniki: Petek (Maribor), E. Javor (Ljubljana), Mlakar (Škofja Loka).

* Hopsi Polzela: Držić 6, Ćup 14 (2:2), Hodžić 11 (1:2), Kosič 11 (3:3), Čebašek 13 (5:6), Hurt 9.

* Krka: Rebec 4 (1:2), Curry 14 (1:1), Kastrati 6, Kužnik 5, Jukić 5, Dimec 14 (2:5), Čebular 2, Bunić 5 (1:2), Elliott 7, Luković 8 (2:4).

* Prosti meti: Hopsi Polzela 11:13, Krka 7:14.

* Met za tri točke: Hopsi Polzela 5:34 (Držić 2, Kosić 2, Hurt), Krka 9:28 (Luković 2, Kastrati 2, Rebec, Kužnik, Jukić, Elliott, Curry).

* Osebne napake: Hopsi Polzela 19, Krka 18.

* Pet osebnih: /.

Izidi košarkarske lige Nova KBM:

- zaostala tekma 15. kroga:

Union Olimpija - Helios Suns 79:71 (18:18, 37:37, 66:54)

- 18. krog:

Hopsi Polzela - Krka 64:70 (22:20, 41:37, 54:55)

Lestvica:

1. Krka 18 15 3 1483:1284 33

2. Union Olimpija 18 14 4 1493:1350 32

3. Zlatorog Laško 17 13 4 1375:1235 30

4. Hopsi Polzela 18 12 6 1450:1360 30

5. Rogaška 17 11 6 1355:1209 28

6. Helios Suns 17 10 7 1262:1148 27

7. Sixt Primorska 17 9 8 1364:1236 26

8. Tajfun 17 8 9 1153:1216 25

9. Šenčur Ggd 17 6 11 1261:1302 23

10. Terme Olimia Podčetrtek 17 3 14 1191:1286 20

11. LTH Castings 17 1 16 1120:1522 18

12. Portorož 16 1 15 1069:1428 17

M. M., STA